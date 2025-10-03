Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft được kêu gọi 'nương tay' với Windows 10

Phong Đỗ
Phong Đỗ
03/10/2025 16:51 GMT+7

Nguy cơ 'thảm họa' rác thải điện tử, 533 doanh nghiệp và tổ chức toàn cầu yêu cầu Microsoft gia hạn hỗ trợ Windows 10.

Theo TechRadar, thời gian đang đếm ngược đến ngày 14.10, thời điểm Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ bảo mật miễn phí cho Windows 10. Trước nguy cơ hàng triệu máy tính trở nên kém an toàn và tạo ra một cuộc khủng hoảng rác thải điện tử, một liên minh gồm 533 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu đã gửi thư ngỏ, kêu gọi Microsoft xem xét lại quyết định của mình.

Microsoft chịu sức ép từ một liên minh doanh nghiệp lớn

Lá thư kêu gọi được khởi xướng bởi Nhóm Nghiên cứu vì Lợi ích Công cộng Mỹ (PIRG), đã tập hợp được một số lượng chữ ký ấn tượng, gồm có:

  • 382 doanh nghiệp sửa chữa và tổ chức phi lợi nhuận.
  • 19 thư viện và quan chức trường học.
  • 83 quan chức dân cử cấp tiểu bang và địa phương.
  • 49 tổ chức bảo vệ môi trường và người tiêu dùng.

Ngoài ra, phong trào này còn được hậu thuẫn bởi hơn 16.000 người tiêu dùng tại Mỹ và 43.000 công dân tại Pháp thông qua các bản kiến nghị riêng biệt.

Hàng trăm doanh nghiệp kí đơn 'cầu xin' Microsoft 'nương tay' với Windows 10 - Ảnh 1.

Lá thư kêu gọi Microsoft duy trì cập nhật bảo mật miễn phí cho Windows 10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những lý do đằng sau lời kêu gọi

Lập luận chính của liên minh tập trung vào các tác động tiêu cực to lớn mà việc kết thúc hỗ trợ Windows 10 sẽ gây ra:

  • Rào cản phần cứng: Ước tính có tới 40% máy tính hiện tại (khoảng 400 triệu thiết bị) không đáp ứng yêu cầu phần cứng để nâng cấp lên Windows 11, khiến người dùng và doanh nghiệp phải tốn kém chi phí thay thế.
  • Nguy cơ rác thải điện tử: Việc hàng trăm triệu máy tính còn tốt bị buộc phải thải loại sẽ tạo ra một 'thảm họa' rác thải điện tử, đi ngược lại các nỗ lực vì một môi trường bền vững. "Chưa đến một phần tư rác thải điện tử được tái chế, vì vậy hầu hết những máy tính đó sẽ bị thải ra bãi rác", lá thư nêu rõ.
  • Sự mệt mỏi của người tiêu dùng: Người dùng ngày càng chán ngán với các thiết bị có vòng đời ngắn, bị ép buộc nâng cấp hoặc phải trả thêm tiền cho các tính năng cơ bản.

Phản hồi từ phía Microsoft

Đối mặt với sức ép, Microsoft khẳng định cam kết lâu dài của mình về tính bền vững. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ cho rằng sẽ đến lúc phần cứng và phần mềm phát triển đến mức các thiết bị cũ không còn phù hợp để được hỗ trợ.

Hãng cũng nhấn mạnh những lợi ích bảo mật vượt trội của Windows 11, với số liệu cho thấy hệ điều hành này giúp giảm 62% sự cố bảo mật và giảm 3 lần các cuộc tấn công phần firmware so với Windows 10.

Hàng trăm doanh nghiệp kí đơn 'cầu xin' Microsoft 'nương tay' với Windows 10 - Ảnh 2.

Nhiều máy tính chạy Windows 10 đang được thúc đẩy cập nhật lên Windows 11

ẢNH: PHONG ĐỖ

Đối với những người dùng không thể nâng cấp, Microsoft đưa ra giải pháp trả phí là gói cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) với thời hạn hỗ trợ lên đến 3 năm cho doanh nghiệp.

Tương lai nào cho Windows 10?

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, quả bóng đang nằm trong sân của Microsoft. Dù thị phần đã giảm xuống còn 40,5%, Windows 10 vẫn là một hệ điều hành cực kỳ phổ biến. Quyết định của Microsoft trong những ngày tới sẽ có tác động sâu sắc đến hàng triệu người dùng, doanh nghiệp và cả môi trường.

Tin liên quan

Windows 11 25H2 vừa ra mắt đã gặp lỗi, cẩn trọng khi quyết định nâng cấp

Windows 11 25H2 vừa ra mắt đã gặp lỗi, cẩn trọng khi quyết định nâng cấp

Đừng vội cập nhật Windows 11 25H2 vì Microsoft đã xác nhận các sự cố đang tồn tại trên phiên bản này.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Bảo mật doanh nghiệp rác thải điện tử Máy tính hệ điều hành Phần cứng Windows 11 Nâng cấp tác động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận