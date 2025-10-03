Microsoft được kêu gọi 'nương tay' với Windows 10

Theo TechRadar, thời gian đang đếm ngược đến ngày 14.10, thời điểm Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ bảo mật miễn phí cho Windows 10. Trước nguy cơ hàng triệu máy tính trở nên kém an toàn và tạo ra một cuộc khủng hoảng rác thải điện tử, một liên minh gồm 533 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu đã gửi thư ngỏ, kêu gọi Microsoft xem xét lại quyết định của mình.

Microsoft chịu sức ép từ một liên minh doanh nghiệp lớn

Lá thư kêu gọi được khởi xướng bởi Nhóm Nghiên cứu vì Lợi ích Côn g cộng Mỹ (PIRG), đã tập hợp được một số lượng chữ ký ấn tượng, gồm có:

382 doanh nghiệp sửa chữa và tổ chức phi lợi nhuận.

19 thư viện và quan chức trường học.

83 quan chức dân cử cấp tiểu bang và địa phương.

49 tổ chức bảo vệ môi trường và người tiêu dùng.

Ngoài ra, phong trào này còn được hậu thuẫn bởi hơn 16.000 người tiêu dùng tại Mỹ và 43.000 công dân tại Pháp thông qua các bản kiến nghị riêng biệt.

Lá thư kêu gọi Microsoft duy trì cập nhật bảo mật miễn phí cho Windows 10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những lý do đằng sau lời kêu gọi

Lập luận chính của liên minh tập trung vào các tác động tiêu cực to lớn mà việc kết thúc hỗ trợ Windows 10 sẽ gây ra:

Rào cản phần cứng : Ước tính có tới 40% máy tính hiện tại (khoảng 400 triệu thiết bị) không đáp ứng yêu cầu phần cứng để nâng cấp lên Windows 11, khiến người dùng và doanh nghiệp phải tốn kém chi phí thay thế.

: Ước tính có tới 40% máy tính hiện tại (khoảng 400 triệu thiết bị) không đáp ứng yêu cầu phần cứng để nâng cấp lên Windows 11, khiến người dùng và doanh nghiệp phải tốn kém chi phí thay thế. Nguy cơ rác thải điện tử : Việc hàng trăm triệu máy tính còn tốt bị buộc phải thải loại sẽ tạo ra một 'thảm họa' rác thải điện tử, đi ngược lại các nỗ lực vì một môi trường bền vững. "Chưa đến một phần tư rác thải điện tử được tái chế, vì vậy hầu hết những máy tính đó sẽ bị thải ra bãi rác", lá thư nêu rõ.

: Việc hàng trăm triệu máy tính còn tốt bị buộc phải thải loại sẽ tạo ra một 'thảm họa' rác thải điện tử, đi ngược lại các nỗ lực vì một môi trường bền vững. "Chưa đến một phần tư rác thải điện tử được tái chế, vì vậy hầu hết những máy tính đó sẽ bị thải ra bãi rác", lá thư nêu rõ. Sự mệt mỏi của người tiêu dùng: Người dùng ngày càng chán ngán với các thiết bị có vòng đời ngắn, bị ép buộc nâng cấp hoặc phải trả thêm tiền cho các tính năng cơ bản.

Phản hồi từ phía Microsoft

Đối mặt với sức ép, Microsoft khẳng định cam kết lâu dài của mình về tính bền vững. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ cho rằng sẽ đến lúc phần cứng và phần mềm phát triển đến mức các thiết bị cũ không còn phù hợp để được hỗ trợ.

Hãng cũng nhấn mạnh những lợi ích bảo mật vượt trội của Windows 11, với số liệu cho thấy hệ điều hành này giúp giảm 62% sự cố bảo mật và giảm 3 lần các cuộc tấn công phần firmware so với Windows 10.

Nhiều máy tính chạy Windows 10 đang được thúc đẩy cập nhật lên Windows 11 ẢNH: PHONG ĐỖ

Đối với những người dùng không thể nâng cấp, Microsoft đưa ra giải pháp trả phí là gói cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) với thời hạn hỗ trợ lên đến 3 năm cho doanh nghiệp.

Tương lai nào cho Windows 10?

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, quả bóng đang nằm trong sân của Microsoft. Dù thị phần đã giảm xuống còn 40,5%, Windows 10 vẫn là một hệ điều hành cực kỳ phổ biến. Quyết định của Microsoft trong những ngày tới sẽ có tác động sâu sắc đến hàng triệu người dùng, doanh nghiệp và cả môi trường.