Tin xấu liên tục bủa vây Galaxy S26

Báo cáo từ chuyên gia Ice Universe trên mạng xã hội Weibo xác nhận rằng việc ra mắt dòng Galaxy S26 có thể sẽ bị trì hoãn, mặc dù nguồn tin này không cung cấp thêm chi tiết nào về thời gian hoãn hay lý do cụ thể cho vấn đề.

Samsung dường như không thể duy trì lịch ra mắt tháng 1 đối với Galaxy S thế hệ tiếp theo ẢNH: ANDROID HEADLINES

Nếu chỉ có sự chậm trễ, khả năng cao là Galaxy S26 sẽ được ra mắt vào tháng 2, giống như các mẫu Galaxy S22 và S23 trước đó. Tuy nhiên, báo cáo từ trang TechManiacs của Hy Lạp gần đây đưa tin rằng Galaxy S26 có thể sẽ ra mắt vào tháng 3, cho thấy sự trì hoãn có thể kéo dài hơn. Dĩ nhiên, do trang này có thành tích không mấy khả quan nên người dùng có lý do để kỳ vọng tin xấu sẽ không xảy ra với dòng sản phẩm cao cấp tiếp theo của công ty Hàn Quốc.

Galaxy S26 trì hoãn tạo cơ hội cho các đối thủ

Bất chấp kết quả trì hoãn ra sao, điều này có thể mang lại lợi thế cho các đối thủ của Samsung. OnePlus 15 dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu trước cuối năm nay, trong khi OPPO và Vivo cũng có kế hoạch giới thiệu các mẫu điện thoại cao cấp của họ bên ngoài Trung Quốc vào quý 4. Sự xuất hiện của các sản phẩm này trước khi đối thủ Galaxy S26 xuất hiện tạo cơ hội cho họ trong việc thu hút người tiêu dùng.

Nói về Galaxy S26, các rò rỉ gần đây về dòng sản phẩm này xuất hiện ngày càng nhiều. Gần đây, có tin đồn cho biết Samsung có thể sẽ đổi tên mẫu Galaxy S26 Pro trở lại với tên gọi Galaxy S26 như ám chỉ rằng phiên bản này có thể không nhận được nâng cấp đáng kể. Danh sách chứng nhận cũng cho thấy mẫu Galaxy S26 Edge có thể đã được đổi thành S26 Plus.