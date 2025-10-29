Thêm hai mẫu Galaxy tầm trung đón bản cập nhật One UI 8

Theo SamMobile, đúng như cam kết, Samsung đã bắt đầu tung ra bản cập nhật phần mềm lớn được mong đợi cho người dùng Galaxy M55 và Galaxy M55s. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã giữ lời hứa cung cấp bản cập nhật vào tháng 10, mang đến One UI 8.0 dựa trên Android 16 cho dòng M-series.

Galaxy M55 và M55s nhận được bản cập nhật One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Galaxy M55 và M55s chính thức được cập nhật One UI 8

Đây là tin vui lớn cho những ai đang sở hữu hai thiết bị Galaxy tầm trung này. Theo báo cáo, bản cập nhật hiện được triển khai đầu tiên tại thị trường Ấn Độ. Các chi tiết cụ thể của bản cập nhật như sau:

Galaxy M55 : Nhận phiên bản phần mềm M556BXXU4CYJ4 với dung lượng 2.618 MB.

: Nhận phiên bản phần mềm M556BXXU4CYJ4 với dung lượng 2.618 MB. Galaxy M55s: Nhận phiên bản phần mềm M558BXXU2CYJ4 với dung lượng 2.560 MB.

Ngoài các tính năng mới của Android 16 và giao diện One UI 8, bản cập nhật quan trọng này cũng bao gồm bản vá bảo mật tháng 10.2025, sửa một loạt lỗ hổng và tăng cường bảo vệ cho thiết bị. Samsung dự kiến sẽ sớm mở rộng phạm vi cập nhật sang các khu vực khác trong vài ngày tới.

Người dùng Galaxy M55 và M55s tại các khu vực này có thể kiểm tra cập nhật thủ công bằng cách điều hướng đến Cài đặt (Settings) > Cập nhật phần mềm (Software update) > Tải về và cài đặt (Download and install).

Một thông tin đáng chú ý khác là Galaxy M55 và M55s cũng được xác nhận đủ điều kiện để nhận bản cập nhật One UI 8.5 trong tương lai. Đây sẽ là một phiên bản cải tiến dựa trên Android 16 QPR2, hứa hẹn mang đến giao diện người dùng được thiết kế lại và nhiều tính năng mới.