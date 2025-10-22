Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro Max đưa cổ phiếu Apple lên mức cao kỷ lục

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/10/2025 20:32 GMT+7

Bất chấp iPhone Air bị cắt giảm sản lượng, 'cơn sốt' iPhone 17 Pro Max đưa cổ phiếu Apple lên cao kỷ lục.

Theo AppleInsider, cổ phiếu của Apple đã có một phiên giao dịch lịch sử vào ngày 20.10, tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, sau khi một báo cáo quan trọng tiết lộ doanh số 'khủng' của dòng iPhone 17 mới ra mắt.

Cổ phiếu Apple chạm 'đỉnh' lịch sử mới

Cụ thể, cổ phiếu Apple (mã: AAPL) đã đạt mức cao nhất trong lịch sử giao dịch là 264,38 USD trước khi đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 262,24 USD. Mức giá này tương đương với mức tăng ấn tượng 9,95 USD (tức 3,94%) chỉ trong một ngày.

Lý do cổ phiếu Apple vừa lập đỉnh cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Apple vừa lập đỉnh cao mới về giá trị thị trường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Nguyên nhân của đợt tăng giá bùng nổ này được cho là đến từ báo cáo của Counterpoint Research. Báo cáo ghi nhận dòng iPhone 17 đã bán chạy hơn dòng iPhone 16 tới 14% trong 10 ngày đầu tiên mở bán.

Báo cáo cũng đi sâu vào chi tiết rằng tại thị trường Mỹ, iPhone 17 Pro Max là mẫu máy bán chạy nhất và được săn đón nồng nhiệt. Đặc biệt, tại thị trường trọng điểm Trung Quốc, mẫu iPhone 17 cơ bản (bản tiêu chuẩn) đã đạt doanh số gấp đôi so với những gì iPhone 16 làm được vào năm ngoái.

Đợt tăng giá này diễn ra bất chấp thông tin Apple đã phải cắt giảm sản lượng của mẫu iPhone Air. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, ngay cả khi bị cắt giảm, chiếc điện thoại này vẫn phổ biến hơn mẫu máy mà nó thay thế là iPhone 16 Plus. Dường như Apple chỉ đặt mục tiêu thành công ở mức vượt qua tiền nhiệm và iPhone Air đã đạt được điều đó.

Sự thành công của mẫu iPhone 17 cơ bản năm nay cũng được lý giải là do Apple đã nâng cấp mạnh mẽ, trang bị màn hình ProMotion với tốc độ làm mới biến thiên 1 - 120 Hz, một tính năng trước đây chỉ dành cho dòng Pro.

Với đợt tăng giá cổ phiếu này, giá trị vốn hóa thị trường của Apple hiện đã đạt mức khổng lồ 3.890 tỉ USD.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook hiện sở hữu khoảng 3,28 triệu cổ phiếu (tương đương 0,021% công ty), với giá trị tài sản ròng từ cổ phiếu này nằm trong khoảng 860 - 900 triệu USD.

Cổ đông lớn nhất của Apple là công ty quỹ tương hỗ Vanguard (sở hữu 9,5%), theo sau là gã khổng lồ quản lý đầu tư BlackRock (7,7%). Cổ đông cá nhân lớn nhất là chủ tịch của công ty, ông Arthur D. Levinson, người sở hữu 4,4 triệu cổ phiếu trị giá hơn 1,15 tỉ USD.

Để thấy được sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của Apple, hãy nhìn lại đợt IPO của công ty vào ngày 12.12.1980. Vụ IPO này đã biến hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak thành triệu phú với giá trị cổ phần lần lượt là 217 triệu USD và 116 triệu USD. Người ta tin rằng có 300 người đã ngay lập tức trở thành triệu phú khi Apple lên sàn.

Tin liên quan

Thành công của iPhone 17 không đủ che lấp nỗi lo AI của Apple

Thành công của iPhone 17 không đủ che lấp nỗi lo AI của Apple

Mặc dù gây tranh cãi với thiết kế mới của iPhone 17 Pro, tuy nhiên dòng iPhone 17 vẫn đang có doanh số bán tốt.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Tim Cook cổ phiếu iPhone 17 báo cáo Apple thị trường tăng giá Triệu phú Iphone USD công ty
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận