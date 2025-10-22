iPhone 17 Pro Max đưa cổ phiếu Apple lên mức cao kỷ lục

Theo AppleInsider, cổ phiếu của Apple đã có một phiên giao dịch lịch sử vào ngày 20.10, tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, sau khi một báo cáo quan trọng tiết lộ doanh số 'khủng' của dòng iPhone 17 mới ra mắt.

Cổ phiếu Apple chạm 'đỉnh' lịch sử mới

Cụ thể, cổ phiếu Apple (mã: AAPL) đã đạt mức cao nhất trong lịch sử giao dịch là 264,38 USD trước khi đóng cửa ở mức kỷ lục mới là 262,24 USD. Mức giá này tương đương với mức tăng ấn tượng 9,95 USD (tức 3,94%) chỉ trong một ngày.

Apple vừa lập đỉnh cao mới về giá trị thị trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Nguyên nhân của đợt tăng giá bùng nổ này được cho là đến từ báo cáo của Counterpoint Research. Báo cáo ghi nhận dòng iPhone 17 đã bán chạy hơn dòng iPhone 16 tới 14% trong 10 ngày đầu tiên mở bán.

Báo cáo cũng đi sâu vào chi tiết rằng tại thị trường Mỹ, iPhone 17 Pro Max là mẫu máy bán chạy nhất và được săn đón nồng nhiệt. Đặc biệt, tại thị trường trọng điểm Trung Quốc, mẫu iPhone 17 cơ bản (bản tiêu chuẩn) đã đạt doanh số gấp đôi so với những gì iPhone 16 làm được vào năm ngoái.

Đợt tăng giá này diễn ra bất chấp thông tin Apple đã phải cắt giảm sản lượng của mẫu iPhone Air. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, ngay cả khi bị cắt giảm, chiếc điện thoại này vẫn phổ biến hơn mẫu máy mà nó thay thế là iPhone 16 Plus. Dường như Apple chỉ đặt mục tiêu thành công ở mức vượt qua tiền nhiệm và iPhone Air đã đạt được điều đó.

Sự thành công của mẫu iPhone 17 cơ bản năm nay cũng được lý giải là do Apple đã nâng cấp mạnh mẽ, trang bị màn hình ProMotion với tốc độ làm mới biến thiên 1 - 120 Hz, một tính năng trước đây chỉ dành cho dòng Pro.

Với đợt tăng giá cổ phiếu này, giá trị vốn hóa thị trường của Apple hiện đã đạt mức khổng lồ 3.890 tỉ USD.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook hiện sở hữu khoảng 3,28 triệu cổ phiếu (tương đương 0,021% công ty), với giá trị tài sản ròng từ cổ phiếu này nằm trong khoảng 860 - 900 triệu USD.

Cổ đông lớn nhất của Apple là công ty quỹ tương hỗ Vanguard (sở hữu 9,5%), theo sau là gã khổng lồ quản lý đầu tư BlackRock (7,7%). Cổ đông cá nhân lớn nhất là chủ tịch của công ty, ông Arthur D. Levinson, người sở hữu 4,4 triệu cổ phiếu trị giá hơn 1,15 tỉ USD.

Để thấy được sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của Apple, hãy nhìn lại đợt IPO của công ty vào ngày 12.12.1980. Vụ IPO này đã biến hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak thành triệu phú với giá trị cổ phần lần lượt là 217 triệu USD và 116 triệu USD. Người ta tin rằng có 300 người đã ngay lập tức trở thành triệu phú khi Apple lên sàn.