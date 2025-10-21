Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thành công của iPhone 17 không đủ che lấp nỗi lo AI của Apple

Kiến Văn
Kiến Văn
21/10/2025 13:26 GMT+7

Mặc dù gây tranh cãi với thiết kế mới của iPhone 17 Pro, tuy nhiên dòng iPhone 17 vẫn đang có doanh số bán tốt.

Sự thành công của dòng iPhone 17 bắt nguồn từ việc Apple dường như đã đáp ứng nhu cầu của người dùng về những chiếc iPhone mới. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple có thể khiến hãng gặp khó khăn trong tương lai gần.

Thành công của iPhone 17 không đủ che lấp nỗi lo AI của Apple - Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo có thể là điểm yếu mới của Apple

ẢNH: PHONEARENA

Theo chuyên gia Mark Gurman trong bản tin Power On, AI chưa phải là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng hiện tại do các tính năng AI hiện có trên smartphone tuy hữu ích nhưng cũng có thể gây khó chịu. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong vài tháng tới khi sự cải tiến nhanh chóng của công nghệ này có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Khi AI thành mối quan tâm lớn với người dùng iPhone 17

Trong khi nền tảng Gemini của Google, hỗ trợ trên các smartphone như Galaxy S25, đang phát triển mạnh mẽ, Apple Intelligence lại đang gặp khó khăn. Apple đang mất dần các nhà nghiên cứu AI và trưởng nhóm dự án, khiến iPhone không thể thực hiện các tác vụ AI tốt như các dòng Galaxy hay Pixel 10. Nếu ông Gurman đúng và AI trở thành yếu tố quyết định trong việc lựa chọn smartphone, doanh số iPhone 17, 18 và các mẫu máy tương lai có thể gặp rắc rối lớn.

Dẫu vậy, tình huống này có thể sẽ không nghiêm trọng như dự đoán. Mặc dù AI đang trở thành một yếu tố quan trọng, nhưng có thể mất vài năm nữa để nó thực sự ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Hiện tại, iPhone 17 đang bán chạy và dự kiến iPhone 18 cũng sẽ thành công. Với việc chuyển Face ID xuống dưới màn hình, iPhone 18 hứa hẹn sẽ là một yếu tố thu hút khách hàng. Đặc biệt, mẫu iPhone Pro kỷ niệm 20 năm sẽ không có phần khoét nào trên màn hình, có thể khiến người dùng không quá quan tâm đến Apple Intelligence. Hy vọng rằng đến lúc đó, Apple sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề AI của mình.

iPhone 17 Apple Apple Intelligence trí tuệ nhân tạo Gemini
