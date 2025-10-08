Galaxy S25 Ultra nhanh hơn iPhone 17 Pro Max dù dùng chip yếu hơn

Các bài đánh giá gần đây chỉ ra rằng, A19 Pro đã cho thấy sức mạnh vượt trội trong các bài kiểm tra điểm chuẩn. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng iPhone 17 Pro Max sẽ luôn dẫn đầu trong các bài kiểm tra tốc độ thực tế.

Galaxy S25 Ultra tiếp tục thể hiện sức mạnh so với điện thoại cao cấp nhất của Apple ẢNH: YOUTUBE

Tháng 2.2025, Galaxy S25 Ultra đã đánh bại iPhone 16 Pro Max - điều gây bất ngờ khi xét đến việc iPhone thường vượt trội hơn các mẫu điện thoại Galaxy mới nhất. Giờ đây, kênh YouTube PhoneBuff tiếp tục thực hiện một bài kiểm tra tốc độ giữa iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra nhằm xem liệu iPhone mới có thể vượt qua đối thủ chính của mình hay không.

Kết quả bài kiểm tra đưa ra chi tiết thú vị: Mặc dù iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ hơn, kết quả lại cho thấy tốc độ của Galaxy S25 Ultra lại nhanh hơn.

Chip A19 Pro chưa đủ giúp iPhone 17 Pro Max vượt trội

Bài kiểm tra tốc độ mà PhoneBuff thực hiện chỉ ra rằng Galaxy S25 Ultra hoàn thành vòng đầu tiên nhanh hơn khoảng 13 giây. Trong vòng thứ hai, mặc dù iPhone 17 Pro Max nhanh hơn hai giây, nhưng kết quả tổng thể không đủ để giành chiến thắng.

Được biết, nhằm đảm bảo sự khách quan, PhoneBuff đã sử dụng một robot để mở cùng một bộ ứng dụng trên cả hai thiết bị, cũng như cùng mức độ sáng màn hình và trong môi trường nhiệt độ phòng.

Mặc dù Galaxy S25 Ultra chiến thắng trong bài kiểm tra này, người dùng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max không cần phải lo lắng về hiệu năng. Những chiếc iPhone mới của Apple vẫn nhanh và đáng tin cậy, với hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Sự khác biệt về tốc độ chỉ có thể nhận thấy khi sử dụng cả hai điện thoại cùng lúc.