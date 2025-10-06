Người có thể kế nhiệm CEO Apple Tim Cook?

Trong 14 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi đạt mức định giá gần 1.000 tỉ USD. Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, Apple khó có thể đạt được vị thế như hiện tại nếu thiếu sự dẫn dắt của Tim Cook.

CEO Tim Cook sẽ bước sang tuổi 65 vào tháng 11.2025 ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, do Tim Cook sẽ bước sang tuổi 65 vào tháng tới, hội đồng quản trị Apple có thể đã bắt đầu xem xét các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kế nhiệm ông. John Ternus - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, được cho là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm Tim Cook.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, có nhiều lý do để Ternus được xem là lựa chọn sáng giá. Đầu tiên, ông có nền tảng kỹ thuật vững chắc và đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm của Apple. Ông Gurman nhận định: "Apple có lẽ cần một chuyên gia công nghệ hơn là một nhân viên bán hàng hoặc vận hành".

Apple bắt đầu chuẩn bị cho kỷ nguyên 'hậu Tim Cook'

Khi mà Apple đang gặp khó khăn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế hỗn hợp, hội đồng quản trị có thể ưu tiên một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm về phần cứng và kỹ thuật, điều này tạo cơ hội cho Ternus đảm nhận vị trí lãnh đạo công ty.

Ông John Ternus giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực phần cứng tại Apple ẢNH: IMORE

Mặc dù Apple đã thành công trong việc thiết kế chip riêng, công ty vẫn gặp phải thách thức trong các lĩnh vực như thực tế hỗn hợp, trí tuệ nhân tạo, nhà thông minh và xe tự hành. Điều này có thể khiến hội đồng quản trị tin rằng một nhà lãnh đạo kỹ thuật như Ternus là giải pháp cần thiết, ngay cả khi ông không được biết đến là người thích mạo hiểm.

Yếu tố quyết định thứ hai là tuổi tác. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao của Apple hiện đã ngoài 60 tuổi và sắp nghỉ hưu. Trong khi đó, ở tuổi 50, Ternus vẫn có khả năng lãnh đạo Apple trong ít nhất một thập kỷ tới.

Theo Gurman, đội ngũ tiếp thị và quan hệ công chúng của Apple đang nỗ lực để nâng cao hình ảnh của John Ternus trước công chúng. Ông Gurman khẳng định: "Những người thân cận với công ty gần như không nghi ngờ gì về việc Ternus cuối cùng sẽ trở thành CEO".

Được biết, tại sự kiện của Apple diễn ra vào tháng 9 năm nay, Ternus đã chịu trách nhiệm giới thiệu iPhone Air - một trong những sản phẩm chủ chốt của Apple và là nền tảng cho thiết kế iPhone thế hệ tiếp theo.