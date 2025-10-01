Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple chưa kịp giới thiệu, iPad Pro M5 đã bị khui hộp

Kiến Văn
Kiến Văn
01/10/2025 14:41 GMT+7

Một YouTuber từng có cơ hội trải nghiệm chiếc MacBook Pro M4 trước khi ra mắt tiếp tục lại làm được điều mà bản thân Apple không hề mong muốn.

Đoạn video mở hộp chiếc iPad Pro M5 mà Apple chưa giới thiệu được thực hiện bởi một YouTuber người Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt phiên bản iPad Pro cao cấp thế hệ tiếp theo.

Apple chưa kịp giới thiệu, iPad Pro M5 đã bị khui hộp - Ảnh 1.

iPad Pro M5 vẫn sử dụng hộp đựng giống phiên bản tiền nhiệm

ẢNH: PHONEARENA

Điểm đáng chú ý trong video là chiếc iPad Pro M5 dường như vẫn sử dụng hộp đựng giống như phiên bản M4. Ngoài ra, những tin đồn về việc Apple sẽ trang bị camera thứ hai để cải thiện tính năng FaceTime và mở khóa bằng Face ID đã không được xác nhận. Thay vào đó, phiên bản mới này chỉ được nâng cấp về RAM, CPU và GPU, trong khi thiết kế vẫn giữ nguyên. Điều này có nghĩa iPad Pro M5 sẽ tương thích với tất cả phụ kiện được phát hành năm ngoái.

Cụ thể, iPad Pro M5 được trang bị RAM 12 GB, tăng từ 8 GB ở mẫu M4. Hiện vẫn chưa rõ liệu phiên bản 1 TB sẽ tiếp tục có RAM 16 GB hay Apple sẽ nâng cấp lên 24 GB. Chip M5 mới trên iPad Pro đạt hiệu năng đơn nhân cao hơn 10% và đa nhân cao hơn 15% so với thế hệ trước, với cải tiến đáng kể ở GPU, cho thấy tốc độ nhanh hơn 34% so với mẫu M4 theo kết quả Geekbench 6.

Apple chưa kịp giới thiệu, iPad Pro M5 đã bị khui hộp - Ảnh 2.

Các phụ kiện cũ cũng tương thích với iPad Pro mới

ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù thiết kế của iPad Pro M5 không khác biệt so với M4, Apple đã thay đổi cáp USB-C sang USB-C bện màu đen cho phiên bản màu tối, thay vì cáp màu trắng như trước. Trong video mở hộp, YouTuber đã trình bày quá trình thiết lập máy tính bảng và cho biết máy đã được cài đặt sẵn iPadOS 26, mặc dù không dành nhiều thời gian để khám phá phần mềm.

Tin liên quan

iPad Pro chạy chip M5 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến

iPad Pro chạy chip M5 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến

iPad Pro thế hệ mới với sức mạnh chip M5 có thể sẽ đến tay người dùng sớm hơn so với những dự đoán trước đây.

Khám phá thêm chủ đề

IPad Pro Apple Apple M5 máy tính bảng iPadOS 26
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận