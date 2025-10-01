Apple chưa kịp giới thiệu, iPad Pro M5 đã bị khui hộp

Đoạn video mở hộp chiếc iPad Pro M5 mà Apple chưa giới thiệu được thực hiện bởi một YouTuber người Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt phiên bản iPad Pro cao cấp thế hệ tiếp theo.

iPad Pro M5 vẫn sử dụng hộp đựng giống phiên bản tiền nhiệm ẢNH: PHONEARENA

Điểm đáng chú ý trong video là chiếc iPad Pro M5 dường như vẫn sử dụng hộp đựng giống như phiên bản M4. Ngoài ra, những tin đồn về việc Apple sẽ trang bị camera thứ hai để cải thiện tính năng FaceTime và mở khóa bằng Face ID đã không được xác nhận. Thay vào đó, phiên bản mới này chỉ được nâng cấp về RAM, CPU và GPU, trong khi thiết kế vẫn giữ nguyên. Điều này có nghĩa iPad Pro M5 sẽ tương thích với tất cả phụ kiện được phát hành năm ngoái.

Cụ thể, iPad Pro M5 được trang bị RAM 12 GB, tăng từ 8 GB ở mẫu M4. Hiện vẫn chưa rõ liệu phiên bản 1 TB sẽ tiếp tục có RAM 16 GB hay Apple sẽ nâng cấp lên 24 GB. Chip M5 mới trên iPad Pro đạt hiệu năng đơn nhân cao hơn 10% và đa nhân cao hơn 15% so với thế hệ trước, với cải tiến đáng kể ở GPU, cho thấy tốc độ nhanh hơn 34% so với mẫu M4 theo kết quả Geekbench 6.

Các phụ kiện cũ cũng tương thích với iPad Pro mới ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù thiết kế của iPad Pro M5 không khác biệt so với M4, Apple đã thay đổi cáp USB-C sang USB-C bện màu đen cho phiên bản màu tối, thay vì cáp màu trắng như trước. Trong video mở hộp, YouTuber đã trình bày quá trình thiết lập máy tính bảng và cho biết máy đã được cài đặt sẵn iPadOS 26, mặc dù không dành nhiều thời gian để khám phá phần mềm.