Người dùng được lợi gì khi iPhone chuyển sang USB-C?

Quyết định chuyển sang USB-C cho iPhone không chỉ phản ánh sự thay đổi trong công nghệ mà còn là sự tuân thủ quy định của Liên minh châu Âu về việc sử dụng bộ sạc chung cho các thiết bị điện tử.

USB-C ngày càng thể hiện vai trò đối với iPhone ẢNH: 9to5Mac

Trước đây, Apple từng sử dụng đầu nối Dock 30 chân và sau đó là đầu nối Lightning, nhưng vào đầu năm 2025, đầu nối Lightning sẽ chính thức "khai tử". Việc chuyển sang USB-C không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng iPhone, như tốc độ sạc nhanh hơn và tương thích với nhiều phụ kiện, mà còn giúp giảm thiểu rác thải điện tử.

Năm 2022, Nghị viện châu Âu đã thông qua chỉ thị yêu cầu các thiết bị điện tử nhỏ, bao gồm điện thoại di động, phải sử dụng bộ sạc chung. Điều này nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiều loại cáp sạc khác nhau và hạn chế rác thải điện tử.

Trước khi Apple công bố dòng iPhone 15 vào tháng 9.2023, đã có nhiều đồn đoán về việc công ty có thể loại bỏ hoàn toàn cổng kết nối, nhưng cuối cùng Apple đã chọn USB-C.

USB-C mở rộng khả năng kết nối cho iPhone

Sau khi iPhone 15 chuyển sang USB-C, Apple cũng thông báo hộp sạc AirPods thế hệ thứ hai sẽ áp dụng cổng kết nối này. Hiện tại, tất cả các dòng sản phẩm mới nhất của Apple, gồm iPhone, iPad, Mac và AirPods, đều đã được trang bị cổng USB-C.

Đối với những người đã sở hữu nhiều thiết bị USB-C, việc chuyển đổi sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng những người vẫn sử dụng thiết bị có cổng Lightning sẽ cần nâng cấp cáp và phụ kiện của mình. Apple đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi bằng cách cung cấp cáp USB-C bện mới cho các mẫu iPhone mới.

Kể từ khi chuyển đổi, tốc độ sạc cho iPhone đã được cải thiện, đặc biệt là dòng iPhone 17 hỗ trợ sạc nhanh hơn khi mang đến khả năng đạt 50% pin trong khoảng 20 phút với bộ sạc 40W hoặc cao hơn, mặc dù vẫn bị giới hạn ở tốc độ USB 2.0 trên iPhone 17 và Air.