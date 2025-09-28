Những lợi ích bất ngờ của cổng USB-C trên iPhone

Việc chuyển đổi sang USB-C mang đến những lợi ích rõ ràng: người dùng chỉ cần cắm cáp và sạc như bình thường. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc sạc, người dùng sẽ bỏ lỡ những lợi ích vượt trội mà USB-C mang lại.

Trên các mẫu iPhone Pro mới nhất, cổng USB-C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu USB-3 khi kết nối với cáp tương thích, giúp việc truyền tải dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà quay phim chuyên nghiệp làm việc với video 4K ProRes hoặc những người sáng tạo nội dung thường xuyên di chuyển các thư viện ảnh lớn. Ngay cả với iPhone 15 hoặc 16 tiêu chuẩn, cổng USB-C cũng cho phép kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài, phụ kiện nguồn và màn hình, từ đó mang lại sự linh hoạt cho người dùng.

USB-C mở ra nhiều điều thú vị hơn chỉ là công việc sạc ẢNH: Findarticles

Một điểm đáng chú ý là người dùng không còn cần phải mang theo một túi đầy thiết bị chỉ dành riêng cho Apple. Các phụ kiện USB-C cho iPhone rất đa dạng, từ bộ sạc, dock, hub cho đến camera nhiệt cầm tay và tất cả đều tương thích với MacBook, iPad, hoặc thậm chí cả điện thoại Android.

Kết nối bàn phím để tăng năng suất

Mặc dù iPad và máy Mac vẫn là lựa chọn hàng đầu cho việc gõ văn bản dài, iPhone đã trở thành một công cụ năng suất hữu ích, đặc biệt là các mẫu Pro và Pro Max với màn hình gần 7 inch. Việc gõ email hay tài liệu dài trên màn hình cảm ứng không phải lúc nào cũng thuận tiện, và đây là lúc bàn phím vật lý phát huy tác dụng.

iOS đã đơn giản hóa việc kết nối bàn phím với hỗ trợ USB-C tích hợp. Chỉ cần cắm bàn phím có dây vào, người dùng có thể bắt đầu gõ ngay lập tức mà không cần cài đặt thêm. Nếu muốn một sản phẩm cao cấp mà vẫn di động, người dùng có thể chọn bàn phím hỗ trợ kết nối qua Bluetooth hoặc USB-C, từ đó tạo sự linh hoạt sử dụng ở bất kỳ đâu.

Mở rộng dung lượng lưu trữ

Mặc dù iPhone 17 đã có dung lượng lưu trữ tối thiểu 256 GB, việc gặp cảnh báo về dung lượng vẫn dễ xảy ra. Nếu không muốn lưu trữ dữ liệu trên đám mây, các thiết bị lưu trữ ngoài như ổ flash USB và SSD di động sẽ là giải pháp hữu hiệu.

Việc kết nối các thiết bị này trở nên dễ dàng hơn với cổng USB-C. Chỉ cần cắm ổ đĩa tương thích và mở ứng dụng Files, người dùng có thể nhanh chóng di chuyển video, ảnh và tài liệu sang ổ di động để giải phóng bộ nhớ.

Kết nối với phụ kiện như DualSense sẽ giúp nâng tầm chơi game của iPhone ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chơi game với tay cầm

Các mẫu iPhone Pro mới nhất với chip A18 và A19 đang thu hẹp khoảng cách giữa smartphone và phần cứng chơi game chuyên dụng. Chip xử lý mạnh mẽ này có khả năng xử lý các tựa game AAA đòi hỏi đồ họa cao. Tuy nhiên, nhiều tựa game này khó chơi bằng cảm ứng, vì vậy việc sử dụng tay cầm là cần thiết. Tay cầm DualSense của Sony là một sự kết hợp hoàn hảo với iPhone, cho phép kết nối qua Bluetooth hoặc USB-C giúp giảm độ trễ và nâng cao trải nghiệm chơi game.

Sạc thiết bị khác một cách tiện lợi

Apple đã giới thiệu tính năng sạc ngược có dây thông qua cổng USB-C trên dòng iPhone 15. Thay vì phải căn chỉnh các thiết bị để sạc không dây, người dùng chỉ cần kết nối chúng bằng cáp USB-C. iPhone có thể cung cấp công suất lên đến 4,5W, đủ để sạc các phụ kiện nhỏ như AirPods hoặc Apple Watch. Tính năng này cũng tương thích với các điện thoại khác, giúp người dùng có thể sạc thiết bị Android của bạn bè trong trường hợp khẩn cấp.

Tóm lại, việc chuyển sang USB-C không chỉ đơn thuần là thay thế cổng Lightning mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho người dùng iPhone, từ việc truyền tải dữ liệu nhanh chóng đến khả năng kết nối linh hoạt và nâng cao trải nghiệm sử dụng.