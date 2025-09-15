Cách lựa chọn cáp USB-C tốt nhất

Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng đảo ngược và tính linh hoạt, USB-C cho phép người dùng truyền dữ liệu, cung cấp nguồn điện và xuất tín hiệu video. Đáng chú ý, Thunderbolt - ngay cả giao diện phần cứng do Intel phát triển - cũng đã chuyển sang sử dụng đầu nối USB-C.

Một trong những yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái USB-C là cáp kết nối. Tuy nhiên, không phải tất cả cáp USB-C đều được sản xuất với chất lượng đồng đều. Việc lựa chọn cáp phù hợp với nhu cầu có thể gặp khó khăn và người tiêu dùng thường xuyên phải đối mặt với cáp giả hoặc kém chất lượng có thể gây hư hỏng cho thiết bị. Do đó, việc đầu tư vào cáp chất lượng cao với giá có thể đắt hơn là điều cần thiết.

Người dùng nên chọn các cáp USB-C chính hãng để đảm bảo sự an toàn ẢNH: THE VERGE

Cách nhận biết cáp USB-C chính hãng

Để đảm bảo mua được cáp USB-C chính hãng, đặc biệt khi mua sắm trực tuyến, người dùng nên chọn các thương hiệu uy tín. Một số nhà sản xuất cáp đáng tin cậy bao gồm Anker, Belkin, Cable Matters, Infinite Cables và Spigen. Các thương hiệu thiết bị như Apple, Beats, Lenovo và Samsung cũng cung cấp cáp chính hãng. Khi chọn sản phẩm, hãy đảm bảo rằng cáp đó được bán trực tiếp từ thương hiệu hoặc qua đại lý chính thức để tránh hàng giả.

Ngoài thương hiệu, một dấu hiệu tốt để nhận biết cáp USB-C chính hãng là chứng nhận USB-IF, tổ chức phát triển và duy trì thông số kỹ thuật USB. Tổ chức này có chương trình chứng nhận để xác nhận các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn. Thông tin về chứng nhận này thường có trên bao bì sản phẩm.

Tuy nhiên, người dùng cần cẩn trọng vì một số nhà sản xuất không đáng tin cậy có thể quảng cáo sai về chứng nhận. Để kiểm tra, USB-IF cung cấp trang tìm kiếm sản phẩm trên website của họ giúp người dùng xác minh thông tin.

Không phải mọi cáp USB-C đều có thông số kỹ thuật như nhau ẢNH: SLASHGEAR

Lựa chọn cáp USB-C phù hợp nhu cầu

Người dùng thường mua cáp USB-C cho ba mục đích chính: sạc, truyền dữ liệu hoặc xuất video. Tuy nhiên, không phải tất cả cáp USB-C đều tương thích với cả ba mục đích này. Nếu cần cáp sạc, hãy kiểm tra khả năng cung cấp điện của cáp, thường được ghi rõ như 60W (3A), 100W (5A) hoặc 240W (5A).

Đối với nhu cầu truyền dữ liệu, hãy xác nhận tốc độ truyền trong thông số kỹ thuật vì nhiều cáp sạc chỉ hỗ trợ tốc độ USB 2.0 (480 Mbps). Để có tốc độ nhanh hơn, nên chọn cáp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (tối đa 20 Gbps) hoặc USB4 (tối đa 40 Gbps).

Nếu dự định sử dụng cáp USB-C để xuất video, hãy chọn loại cáp có ghi rõ hỗ trợ xuất video. Cuối cùng, đối với cáp Thunderbolt, không thể chọn ngẫu nhiên bất kỳ cáp USB-C nào khi người dùng cần kiểm tra chứng nhận Thunderbolt của Intel để đảm bảo mua được cáp chính hãng.