Apple gặp lại 'bóng ma' iPhone 4 trên iPhone 17

Đầu tiên, người dùng phàn nàn về lỗi trầy xước trên khung máy nhôm của iPhone 17, mặc dù Apple đã phủ nhận và cho rằng nguyên nhân là do đế sạc MagSafe. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn đã nảy sinh: nhiều người dùng báo cáo rằng các mẫu iPhone 17 gặp khó khăn trong việc kết nối di động.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với một nhà mạng mà lan rộng ra tất cả nhà cung cấp dịch vụ, từ AT&T đến Verizon. Người dùng thường xuyên gặp phải tình trạng mất cuộc gọi, tin nhắn không gửi được và khó bắt sóng ngay cả ở những khu vực có tín hiệu ổn định. Thậm chí, kết nối Wi-Fi cũng bị ảnh hưởng, với nhiều người cho biết họ mất kết nối ngay sau khi mở khóa điện thoại.

Phần mềm dường như là nguyên nhân gây ra vấn đề với iPhone 17 ẢNH: SLASHGEAR

Vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng đến mức các đại diện hỗ trợ của Apple đã thừa nhận trong các cuộc trò chuyện với người dùng bị ảnh hưởng, mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận sự cố này là phổ biến. Một số người dùng đã được đề nghị trả lại sản phẩm, nhưng nguyên nhân cụ thể của sự cố vẫn chưa được làm rõ.

Apple đã trang bị cho iPhone 17 hệ thống ăng-ten mới và chip mạng không dây do chính hãng phát triển, vì vậy có thể những thay đổi này là nguyên nhân gây ra sự cố.

'Thảm họa' antennagate sống lại cùng iPhone 17?

Lịch sử của Apple không xa lạ gì với các vấn đề kết nối. Vào năm 2010, iPhone 4 cũng từng gặp phải sự cố tương tự, được gọi là "Antennagate", khiến người dùng mất sóng khi cầm máy. Lần này, nguyên nhân gây ra sự cố trên iPhone 17 vẫn chưa được xác định, nhưng có thể phần mềm là thủ phạm. Mặc dù iPhone 17 Pro có thiết kế nhôm nguyên khối, nhưng sự cố cũng xảy ra trên các phiên bản khác như iPhone Air và iPhone 17 cơ bản.

Nếu là một trong những người dùng iPhone 17 gặp phải sự cố kết nối, có một số cách để khắc phục. Đầu tiên, hãy thử khởi động lại thiết bị. Nếu không hiệu quả, người dùng có thể đặt lại iPhone, nhưng hãy lưu ý rằng họ sẽ mất tất cả dữ liệu chưa được sao lưu. Giải pháp tốt nhất có thể là chờ bản cập nhật phần mềm tiếp theo từ Apple, vì các bản cập nhật thường tập trung vào việc sửa lỗi.

Nếu phần mềm không giải quyết được vấn đề, người dùng nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple tại cửa hàng. Hy vọng rằng Apple sẽ sớm khắc phục những vấn đề này, bởi iPhone 17 đã mang đến một làn gió mới cho thị trường smartphone sau nhiều năm ra mắt sản phẩm tương đối nhàm chán.