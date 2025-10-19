Apple bắt tay BYD sản xuất thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam?

Trong một bước đi được xem là chiến lược mang tính đột phá, Apple đang mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc và Ấn Độ bằng cách hướng đến Việt Nam. Cụ thể, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang chuẩn bị bắt tay với nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, BYD, nhằm chế tạo một loạt thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam.

Việt Nam trở thành môi trường hoàn hảo để Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng ẢNH: REUTERS

Ông Gurman cho rằng, đây là nỗ lực của Apple nhằm "mở khóa" một thị trường hoàn toàn mới (TAM - Total Addressable Market) trong lĩnh vực thiết bị gia đình. Nguồn tin cho biết, Apple và BYD sẽ cùng xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, tập trung vào ba sản phẩm chủ lực:

HomePod mới với màn hình 7 inch, đóng vai trò trung tâm điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh.

Camera an ninh trong nhà với khả năng tích hợp sâu vào nền tảng HomeKit.

Robot AI để bàn, có thể di chuyển và phản hồi tương tác nhờ hệ thống cảm biến và động cơ thông minh.

Báo cáo cho biết, HomePod thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2026, trong khi robot AI để bàn được lên kế hoạch trình làng năm 2027.

'Cơn đau đầu' chuỗi cung ứng và nước đi khôn ngoan của Apple

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung leo thang, Apple đã sớm đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng cách chuyển phần lớn sản xuất iPhone sang Ấn Độ. Tuy nhiên, việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ buộc công ty phải đầu tư 600 tỉ USD vào Mỹ nhằm xây dựng chuỗi cung ứng silicon nội địa để đổi lấy quyền miễn trừ thuế.

Trong một ngày ông Trump làm cả EU, Apple, Samsung lo lắng

Gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách thương mại với Trung Quốc, bao gồm việc đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu đất hiếm, Apple buộc phải tìm thêm "bến đỗ an toàn" cho các dây chuyền sản xuất quan trọng.

Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ có môi trường chính trị ổn định, lao động tay nghề cao, lựa chọn Việt Nam còn giúp Apple giảm thiểu rủi ro địa chính trị thông qua các hiệp định thương mại toàn diện với Mỹ.

Rõ ràng, việc Apple chuyển hướng sang Việt Nam không chỉ là một bước đi chiến lược trong chuỗi cung ứng mà còn là lời khẳng định vai trò ngày càng lớn của nước ta trên bản đồ công nghệ toàn cầu.