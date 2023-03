HomePod 7 inch ra mắt vào năm sau

Màn hình trên chiếc loa thông minh này sẽ được sản xuất bởi nhà cung cấp Trung Quốc Tianma, có thể cho phép tích hợp chặt chẽ hơn với các sản phẩm phần cứng khác của Apple. Điều này biểu thị một "sự thay đổi đáng kể trong chiến lược nhà thông minh của công ty".





HomePod với màn hình lớn sắp trình làng

Chụp màn hình Engadget

Dự đoán của ông Kuo lặp lại các báo cáo trước đó của Mark Gurman khi cho rằng Apple đang phát triển một thiết bị kết hợp iPad với loa. Vào tháng 1 vừa qua, ông Gurman cũng nhắc lại thông tin này khi cho biết Apple đang nghiên cứu một loạt thiết bị nhà thông minh nhằm cạnh tranh với các sản phẩm của Amazon và Google.

Một trong những sản phẩm được cho là mẫu iPad giá rẻ có thể điều khiển nhiều thiết bị IoT khác nhau, chẳng hạn như bộ điều nhiệt và đèn, đồng thời có thể được sử dụng để trò chuyện video. Vẫn còn phải xem liệu đó có phải là màn hình sẽ được tích hợp với HomePod hay không.

Bằng cách ra mắt loa có màn hình thông minh, Apple cuối cùng có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu Nest Hub của Google và Echo Show của Amazon. Apple đang tỏ ra tụt hậu so với các công ty cùng ngành khi nói đến các thiết bị nhà thông minh, chẳng hạn như loa thông minh ra đời muộn hơn nhiều năm so với Echo. Báo cáo từ Bloomberg cho biết vào năm 2017 rằng, đó là do các giám đốc điều hành của Apple đã gặp khó trong việc tìm ra nơi phù hợp với hệ sinh thái sản phẩm của mình.

Mẫu loa thông minh mới nhất của Apple hiện nay là HomePod 2. Sản phẩm này đi kèm màn hình cảm ứng ở trên cùng nhưng có các khả năng hạn chế, bao gồm bảng điều chỉnh âm lượng, bỏ qua các bản nhạc và gọi Siri.