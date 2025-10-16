iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ biến thành màu vàng hồng

Theo WCCF Tech, nhiều người dùng, trong đó có một bài đăng gần đây trên Reddit đang thu hút sự chú ý, cho biết thiết bị của họ đang dần chuyển màu từ sắc cam rực rỡ sang một lớp vỏ màu vàng hồng (Rose Gold) ngoài ý muốn.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đang bị người dùng phàn nàn vì đổi màu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

iPhone 17 Pro Max đang 'biến hình' thành màu vàng hồng?

Vấn đề dường như xuất phát từ hiện tượng oxy hóa, một phản ứng hóa học tự nhiên giữa nhôm và không khí có thể gây ra sự thay đổi màu sắc theo thời gian. Thông thường, Apple sẽ áp dụng một lớp phủ anode hóa bảo vệ chắc chắn để ngăn chặn các phản ứng như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như trong một lô sản xuất cụ thể này, lớp phủ bảo vệ đã không được niêm phong đúng cách, khiến phần nhôm bị lộ ra ngoài phản ứng và đổi màu.

Từ những hình ảnh được chia sẻ trên Reddit, có thể thấy sự chuyển màu rõ rệt nhất dọc theo khung viền và cụm camera, những khu vực thường có dấu hiệu hao mòn đầu tiên. Mặt lưng, có lẽ được làm từ một lớp vật liệu composite khác, vẫn giữ được màu cam tươi, cho thấy sự không đồng nhất của quá trình oxy hóa trên các vật liệu khác nhau.

Đây là nội dung chú thích của hình ảnh được chia sẻ: "Ban đầu tôi đăng bài nói rằng chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của mình đã biến thành màu vàng hồng và tôi thấy có những bình luận nói rằng đó là giả, tôi đã dùng Photoshop… Vì vậy, tôi xin cập nhật lại, chiếc điện thoại đã chuyển sang màu vàng hồng đậm hơn và tôi không thể tưởng tượng ra một cuộc sống nào buồn chán hơn việc phải ngồi chỉnh sửa ảnh iPhone bằng Photoshop. Tôi đã nghĩ đến việc có lẽ sẽ đến Apple Store xem có thể đổi máy khác không vì tôi muốn màu cam chứ không phải một chiếc iPhone màu hồng".

Cận cảnh mặt lưng và khung viền có màu sắc khác biệt của iPhone 17 Pro Max ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Trong khi một số người có thể thấy màu sắc biến đổi này là độc đáo, những người khác đơn giản chỉ muốn màu mà họ đã trả tiền. Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng công ty có thể đang theo dõi tình hình.

Đây không phải là vấn đề duy nhất mà một số người dùng iPhone 17 Pro Max đã báo cáo kể từ khi ra mắt. Trước đây, từng có thông tin về việc iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước, đặc biệt là trên cụm camera - một vấn đề mà cộng đồng đang gọi là 'Scratchgate'. Ngoài ra còn có vấn đề bám vật liệu trên các máy trưng bày tại Apple Store, điều mà Apple đã khắc phục bằng các vòng đệm MagSafe bằng silicone.

Bên cạnh đó, người dùng cũng đã báo cáo nhiều vấn đề về phần mềm khác nhau và mặc dù công ty đã phát hành bản sửa lỗi, iOS 26 vẫn chưa đạt được sự ổn định lý tưởng. Apple dự kiến sẽ phát hành các bản cập nhật tiếp theo để loại bỏ triệt để các lỗi còn tồn tại, có thể là vào cuối tháng này với bản cập nhật iOS 26.0.2 hoặc iOS 26.1.

Phải làm gì nếu iPhone 17 Pro của bạn bị ảnh hưởng?