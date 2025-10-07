Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Sạc không dây có thực sự bào mòn pin iPhone?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/10/2025 14:40 GMT+7

Đừng đổ lỗi cho sạc MagSafe làm chai pin iPhone, thủ phạm thực sự nằm ở nơi khác.

Nhiều người dùng iPhone vẫn luôn tin rằng sạc không dây, đặc biệt là MagSafe, sẽ làm pin của họ chai nhanh hơn so với sạc bằng cáp truyền thống. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây từ tạp chí công nghệ uy tín Macwelt (Đức) đã chỉ ra một sự thật hoàn toàn trái ngược, đồng thời hé lộ yếu tố thực sự ảnh hưởng đến tuổi thọ pin iPhone.

Khảo sát về thói quen sạc pin iPhone

Trong nỗ lực tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng pin iPhone, tạp chí Macwelt đã tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn với gần 300 người dùng, thu về khoảng 230 bộ dữ liệu hợp lệ. Người dùng được yêu cầu cung cấp ảnh chụp màn hình về 'Dung lượng tối đa' của pin và chia sẻ về thói quen sạc của mình về việc dùng sạc không dây, sạc cáp hay kết hợp cả hai? Họ có bật tính năng giới hạn sạc pin không?

Kết quả phân tích dữ liệu đã mang đến một bất ngờ lớn.

Sạc không dây có thực sự bào mòn pin iPhone? - Ảnh 1.

Sạc không dây có thực sự khiến pin iPhone nhanh bị bào mòn hơn?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MEDIUM

Sạc không dây được 'minh oan'

Trái với lo ngại chung, nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ mối tương quan có ý nghĩa thống kê nào giữa phương thức sạc (không dây, có dây hay hỗn hợp) và sự suy giảm dung lượng pin. Phân tích cho thấy hệ số ý nghĩa là 0,378, một con số khẳng định rằng việc bạn dùng MagSafe hay cắm cáp không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin iPhone.

Nói cách khác, nỗi lo sạc không dây gây nóng và làm chai pin nhanh hơn có thể chỉ là một lầm tưởng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng phương thức sạc tiện lợi này mà không cần lo lắng.

Vậy đâu mới là 'thủ phạm' thực sự?

Nếu phương thức sạc không quan trọng, thì điều gì mới quyết định pin của bạn có 'khỏe' hay không? Câu trả lời nằm ở một tính năng mà Apple đã giới thiệu gần đây trên iOS 18, có tên Charge Limit (Giới hạn sạc).

Nghiên cứu chỉ ra một mối tương quan rõ ràng (với hệ số ý nghĩa chỉ 0,00045) giữa việc thiết lập giới hạn sạc và việc duy trì dung lượng pin tối đa ở mức cao. Cụ thể, những người dùng cài đặt giới hạn sạc ở mức 90% hoặc thấp hơn (đặc biệt là mức 80% phổ biến) có xu hướng sở hữu những chiếc iPhone với tình trạng pin tốt hơn sau một thời gian dài sử dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thói quen này chỉ giải thích được khoảng 5% sự lão hóa của pin. Phần còn lại phụ thuộc vào các yếu tố khác như nhiệt độ môi trường, cường độ sử dụng và số chu kỳ sạc.

Lời khuyên cho người dùng iPhone

Từ kết quả nghiên cứu này, có thể rút ra kết luận đơn giản và hữu ích rằng đừng quá lo lắng về việc sạc không dây hay có dây, mà hãy chọn phương pháp nào tiện lợi nhất cho bạn.

Bên cạnh đó, nên cân nhắc bật tính năng Charge Limit. Nếu bạn có ý định sử dụng iPhone trong thời gian dài (trên một năm), việc cài đặt giới hạn sạc ở mức 80% hoặc 90% là một cách hiệu quả để làm chậm quá trình chai pin, giúp máy duy trì hiệu năng và thời lượng sử dụng tốt hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Apple sạc không dây Charge Limit Sạc pin Tính năng Pin sử dụng chai pin Màn hình dữ liệu nghiên cứu
