Ba 'tuyệt chiêu' với iOS 26 giúp kéo dài thời lượng pin iPhone

Tuy nhiên, sự hấp dẫn này đi kèm với mức tiêu thụ năng lượng cao hơn. Bộ hiệu ứng phản xạ ánh sáng và khúc xạ hình ảnh mà iOS 26 áp dụng yêu cầu tính toán phức tạp hơn so với các phiên bản trước, điều này dẫn đến lo ngại về thời lượng pin của iPhone.

iOS 26 có thể giảm mức tiêu thụ pin với một vài thủ thuật ẢNH: POCKET-LINT

Đối với những người dùng iPhone đời cũ, nỗi lo này càng trở nên nghiêm trọng do pin của thiết bị đã bắt đầu lão hóa và làm giảm khả năng duy trì năng lượng theo thời gian. Để giúp người dùng tối ưu hóa thời gian sử dụng pin, iOS 26 cung cấp một số biện pháp hữu ích mà mọi người có thể tham khảo.

Tắt phản hồi cảm ứng

Mặc dù cảm giác rung khi sử dụng điện thoại mang lại trải nghiệm thú vị nhưng cũng tiêu tốn pin. Để tiết kiệm năng lượng, người dùng có thể tắt hoàn toàn phản hồi xúc giác bằng cách vào ứng dụng Cài đặt, chọn Âm thanh & Cảm ứng, sau đó tắt công tắc Cảm ứng hệ thống cũng như Cảm ứng trong phần Phản hồi bàn phím.

Giảm chuyển động và độ trong suốt

iOS 26 tích hợp nhiều hiệu ứng chuyển động và trong suốt bắt mắt, nhưng chúng cũng tiêu tốn năng lượng. Để giảm thiểu mức tiêu thụ pin, người dùng có thể vào Cài đặt, chọn Trợ năng, sau đó vào Chuyển động và bật Giảm chuyển động. Để giảm độ trong suốt, hãy vào Cài đặt, chọn Trợ năng, sau đó vào Màn hình & Cỡ chữ và bật Giảm độ trong suốt.

Giảm chuyển động và độ trong suốt sẽ giúp pin kéo dài hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính năng Giảm điểm trắng trong phần Trợ năng giúp giảm cường độ màu sáng, không chỉ hỗ trợ người nhạy cảm với ánh sáng mà còn tiết kiệm pin. Để kích hoạt tính năng này, hãy vào Cài đặt, chọn Trợ năng, sau đó vào Màn hình & Cỡ chữ và bật Giảm điểm trắng. Lúc này một thanh trượt sẽ xuất hiện cho phép người dùng điều chỉnh mức độ giảm cường độ màu sáng.

Gán chế độ nguồn điện thấp cho nút Tác vụ

Chế độ nguồn điện thấp giúp tiết kiệm pin bằng cách giảm hoạt động nền, bao gồm tải xuống và nhận email. Tuy nhiên, Apple chưa cung cấp tùy chọn ánh xạ nút bật/tắt Chế độ nguồn điện thấp từ Trung tâm Điều khiển sang nút Tác vụ. Dù vậy, người dùng có thể sử dụng Nút tác vụ như một nút truy cập nhanh cho Chế độ nguồn điện thấp bằng cách thiết lập một phím tắt.

Để tạo phím tắt "Đặt chế độ nguồn điện thấp" trong ứng dụng Phím tắt, hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Phím tắt.

Nhấn vào biểu tượng dấu "+" ở góc trên bên phải, sau đó chọn "Điều khiển" và chọn "Đặt chế độ nguồn điện thấp".

Nhấn vào văn bản "Bật", sau đó nhấn quay trở lại.

Người dùng có thể tùy chỉnh Phím tắt này với tên, biểu tượng và màu sắc theo ý thích. Sau khi hoàn tất, hãy ánh xạ phím tắt vào nút Tác vụ bằng cách:

Người dùng có thể thêm phím tắt Chế độ nguồn điện thấp cho nút Tác vụ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở Cài đặt.

Chọn Nút tác vụ > Phím tắt > Chọn một phím tắt.

Chọn phím tắt "Đặt Chế độ nguồn điện thấp" để ánh xạ.

Giờ đây, khi nhấn và giữ nút Tác vụ, Chế độ nguồn điện thấp sẽ tự động bật. Người dùng có thể tắt chế độ này bằng cách nhấn và giữ nút một lần nữa.

Ngoài phím tắt trên, người dùng có thể thiết lập thêm nhiều phím tắt tiết kiệm pin khác để ánh xạ vào Nút Tác vụ, bao gồm chuyển đổi các cài đặt chuyển động, độ trong suốt và giảm điểm trắng chỉ bằng một lần nhấn và giữ nút.

Với những mẹo này, người dùng iPhone có thể tối ưu hóa thời gian sử dụng pin, đồng thời tận hưởng những tính năng mới của iOS 16.