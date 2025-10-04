iPhone 17 Pro Max được 'độ' tản nhiệt SSD đạt hiệu năng gây 'sốc'

Theo TechSpot, chỉ một tháng sau khi lên kệ, chiếc iPhone 17 Pro Max mới nhất đã trở thành 'nạn nhân' của một thử nghiệm điên rồ nhưng đầy hiệu quả. Một modder đã gắn hàng loạt tản nhiệt dành cho ổ cứng SSD lên lưng máy, biến nó thành một 'con quái vật' và đạt được những con số hiệu năng benchmark chưa từng có, hé lộ tiềm năng thực sự bị kìm hãm bởi nhiệt độ.

Chiếc iPhone 17 Pro Max được 'độ' bộ tản nhiệt SSD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Ép xung bằng tản nhiệt giúp iPhone 17 Pro Max tăng vọt sức mạnh

Kể từ khi ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã được ca ngợi về sức mạnh của con chip A19 Pro. Tuy nhiên, bất kỳ thiết bị di động nào cũng phải đối mặt với một kẻ thù cố hữu là nhiệt độ. Khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hay quay video ProRes, hiện tượng quá nhiệt sẽ khiến máy tự động 'bóp' hiệu năng để bảo vệ linh kiện, dẫn đến giật lag, giảm tốc độ khung hình và sụt độ sáng màn hình.

Không chấp nhận giới hạn này, một người dùng Reddit với nickname T-K-Tronix đã quyết định giải quyết triệt để vấn đề. Anh đã gắn nhiều tấm tản nhiệt (heatsink) của ổ cứng SSD vào mặt lưng chiếc iPhone 17 Pro Max, tạo ra một giải pháp làm mát tuy mất thẩm mỹ nhưng lại hiệu quả đến kinh ngạc.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Trong bài kiểm tra hiệu năng đồ họa 3DMark Steel Nomad Light, chiếc iPhone 17 Pro Max nguyên bản do YouTuber Max Tech thử nghiệm đạt điểm số từ 1.608 đến 2.318 với độ ổn định chỉ 69,4%.

Thế nhưng, 'quái vật' của T-K-Tronix đã phá vỡ mọi giới hạn. Nó đạt điểm số từ 2.455 đến 2.712 và quan trọng nhất là độ ổn định lên tới 90,5%. Điều này cho thấy khi được giải phóng khỏi rào cản nhiệt độ, con chip A19 Pro có thể duy trì hiệu năng đỉnh trong thời gian dài mà không hề suy giảm. Các bức ảnh nhiệt do chính T-K-Tronix chia sẻ cũng cho thấy phần lưng được gắn tản nhiệt luôn duy trì ở mức dưới 25 độ C, trong khi các khu vực khác nóng lên tới hơn 35 độ C.

Điểm số hiệu năng tăng vọt từ 2.455 đến 2.712 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TÉCHPSOT

Làn sóng 'độ' iPhone 17 Pro Max chỉ sau 1 tháng

Thử nghiệm của T-K-Tronix không phải là trường hợp duy nhất cộng đồng người dùng can thiệp sâu vào chiếc iPhone 17 Pro Max. Ngay từ ngày đầu mở bán, một YouTuber khác đã thành công trong việc tự nâng cấp bộ nhớ từ 256 GB lên 1 TB, giúp tiết kiệm hàng trăm USD so với mua phiên bản dung lượng cao từ Apple.

Những hành động này cho thấy một xu hướng rõ ràng, người dùng chuyên sâu đang không ngừng tìm cách khai phá và vượt qua những giới hạn mà Apple đặt ra. Thí nghiệm tản nhiệt thành công đã khiến cộng đồng mạng nói đùa rằng Apple nên sớm ra mắt một dòng phụ kiện tản nhiệt 'hạng nặng' cho những ai thực sự muốn biến chiếc iPhone của mình thành một cỗ máy hiệu năng đỉnh cao.