Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone Air ế ẩm, hãng điện thoại Trung Quốc 'chùn chân'

Kiến Văn
Kiến Văn
03/11/2025 10:34 GMT+7

Apple và Samsung đã tham gia vào cuộc đua khốc liệt với các mẫu smartphone siêu mỏng mới mang tên iPhone Air và Galaxy S25 Edge.

Mặc dù vậy, cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều kéo theo sự thất vọng khi doanh số bán hàng không được như mong đợi. Các sản phẩm này đã gặp phải tình trạng doanh số ế ẩm, khiến nhiều nhà sản xuất khác phải cân nhắc hoặc thậm chí tạm dừng các dự án tương tự.

iPhone Air ế ẩm, hãng điện thoại Trung Quốc 'chùn tay' giữa chừng - Ảnh 1.

Galaxy S25 Edge ra mắt đã tạo hứng khởi đối với thị trường smartphone siêu mỏng

ẢNH: PHONEARENA

Quay trở lại thời điểm Galaxy S25 Edge ra mắt, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng giới thiệu mẫu điện thoại tương tự. Một trong số này có thể kể đến là Tecno Slim - chiếc smartphone mỏng nhất thế giới với màn hình cong.

Tuy nhiên, sự hứng khởi này không kéo dài lâu khi báo cáo gần đây cho biết "một công ty điện thoại Trung Quốc đã quyết định tạm dừng sản xuất mẫu điện thoại siêu mỏng mà họ dự kiến ra mắt vào năm sau, sau khi chứng kiến doanh số kém của iPhone Air". Mặc dù một số mẫu điện thoại mỏng của Trung Quốc hứa hẹn có thời lượng pin tốt hơn nhờ sử dụng pin silicon, tuy nhiên khả năng chúng bị hủy bỏ trong tương lai là rất cao nếu tình hình không cải thiện.

Hiệu ứng ngược từ iPhone Air

Về phần Samsung, mặc dù có nhiều thông tin trái chiều, nhưng hầu hết chuyên gia trong ngành đều cho rằng Galaxy S26 Edge đã bị hủy bỏ. Doanh số không đạt kỳ vọng của sản phẩm thế hệ đầu tiên đã khiến Samsung quyết định dừng sản xuất. Nếu Samsung rút lui, nhiều nhà sản xuất điện thoại khác có thể sẽ theo chân. Nếu Apple cũng quyết định hủy bỏ iPhone Air, tương lai của dòng điện thoại siêu mỏng sẽ bị đe dọa.

iPhone Air ế ẩm, hãng điện thoại Trung Quốc 'chùn tay' giữa chừng - Ảnh 2.

Nhưng doanh số kém cỏi của iPhone Air đã khiến các hãng điện thoại Trung Quốc lo ngại

ẢNH: CNBC

Liệu Apple có từ bỏ iPhone Air? Có vẻ như điều này khó xảy ra, ít nhất trong một hoặc hai năm tới. Apple đã đầu tư rất nhiều công sức để biến iPhone Air thành một sản phẩm chủ lực, vì vậy khó có khả năng họ sẽ từ bỏ chỉ sau chưa đầy một năm. Hơn nữa, Apple đã giữ lại các mẫu iPhone mini và iPhone Plus trong nhiều năm trước khi quyết định không tiếp tục sản xuất. Do đó, ngay cả khi chưa vượt qua được rào cản về pin silicon, iPhone Air vẫn có thể tồn tại trong ít nhất vài thế hệ nữa.

Tuy nhiên, giống như trường hợp của Vision Pro, ngành công nghiệp smartphone hiện phụ thuộc vào Apple để thực hiện bước đi đầu tiên. Việc tiếp tục sản xuất điện thoại siêu mỏng và các sản phẩm công nghệ mới như kính thực tế mở rộng XR là rất quan trọng, ngay cả khi Vision Pro vẫn chưa được đón nhận như mong đợi.

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Ngày càng nhiều nguồn tin chỉ ra Apple đang cắt giảm đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air do thiết bị siêu mỏng này không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
