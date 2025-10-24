Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho rằng chính sự ra mắt của iPhone 17 Pro đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của iPhone Air.

iPhone Air có doanh số kém cỏi vì sự quan tâm lớn của người dùng dành cho iPhone 17 Pro ẢNH: YAHOO

Theo ông Kuo, Apple đang điều chỉnh sản xuất iPhone Air để phản ánh nhu cầu ảm đạm đối với dòng sản phẩm này. Nguồn tin cho biết chuỗi cung ứng đang thu hẹp năng lực sản xuất, với các báo cáo cho biết hầu hết các nhà cung cấp sẽ cắt giảm hơn 80% công suất vào quý 1/2026.

Ông Kuo cũng chỉ ra rằng sự thành công của các mẫu iPhone 17 Pro và 17 đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dùng cao cấp, khiến Apple không còn nhiều cơ hội để phát triển thị trường mới. Tình trạng này tương tự như số phận của các mẫu mini và Plus trước đó, khiến iPhone Air trở thành nạn nhân của sự phổ biến đến từ dòng Pro.

Đối thủ cạnh tranh của iPhone Air, Galaxy S25 Edge, cũng đang gặp khó khăn tương tự. Thậm chí, có thông tin cho biết Samsung đã từ bỏ ý tưởng ra mắt Galaxy S26 Edge do doanh số yếu kém của Galaxy S25 Edge.

iPhone Air có thực sự thất bại?

Mặc dù nhu cầu ban đầu của iPhone Air không như mong đợi, điều này không nhất thiết có nghĩa sản phẩm sẽ thất bại. Thực tế, iPhone Air dường như đang thu hút sự quan tâm lớn hơn tại thị trường Trung Quốc so với các thị trường phương Tây. Điều này có thể do iPhone Air là một sản phẩm mới mẻ và khác biệt, trong khi người tiêu dùng tại Trung Quốc thường sẵn sàng chào đón các thiết bị mang đến công nghệ tiên tiến.

Cũng cần lưu ý rằng, doanh số của iPhone Pro thường cao trong những tháng đầu ra mắt, có nghĩa doanh số của iPhone Air có thể ổn định hơn khi người dùng dần chấp nhận các mẫu máy khác. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để cho rằng iPhone Air là một thất bại hoàn toàn. Nhìn chung đây vẫn là một thiết bị đẹp và đáng giá, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu nhiều người cảm thấy ưa chuộng sản phẩm trong tương lai.