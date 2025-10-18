Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple cắt giảm sản lượng iPhone Air

Kiến Văn
Kiến Văn
18/10/2025 09:39 GMT+7

Apple vừa thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air, một sản phẩm được đánh giá cao về thiết kế nhưng không đạt được doanh số như mong đợi.

Theo báo cáo từ trang The Elec, Apple sẽ giảm sản lượng iPhone Air khoảng 1 triệu chiếc do nhu cầu thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, nhu cầu đối với các mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro lại đang tăng mạnh.

iPhone Air ế ẩm, Apple tăng tốc sản xuất iPhone 17 để bù đắp doanh số - Ảnh 1.

Thiết kế đẹp, nhưng doanh số iPhone Air không như kỳ vọng

ẢNH: REUTERS

Cụ thể, Apple dự kiến sẽ tăng sản lượng iPhone 17 thêm 2 triệu chiếc, iPhone 17 Pro thêm 1 triệu chiếc và iPhone 17 Pro Max thêm 4 triệu chiếc. Điều này cho thấy doanh số iPhone 17 đang diễn ra khả quan, phù hợp với các báo cáo trước đó.

Thời gian giao hàng cho một số cấu hình iPhone 17 tại các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang bị chậm lại từ 2 - 3 tuần. Đặc biệt, phiên bản 256 GB của iPhone 17 đang được ưa chuộng hơn so với phiên bản 512 GB, vốn đang khan hiếm.

Tại Trung Quốc, lượng đặt hàng trước iPhone 17 đã phá vỡ kỷ lục, vượt qua số lượng đặt hàng của iPhone 16 trong 24 giờ đầu tiên. Mặc dù Apple không công bố số liệu bán hàng theo từng mẫu, nhưng có thể sẽ có thêm thông tin trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý vào cuối tháng này.

Lý do Apple vẫn duy trì iPhone Air

Dù iPhone Air không đạt được thành công như mong đợi, nhưng máy vẫn giữ một vị trí độc đáo trong dòng sản phẩm của Apple. Với mức giá cao hơn iPhone 17 nhưng lại có camera kém hơn iPhone 17 Pro, iPhone Air dường như không thể cạnh tranh trong phân khúc này.

Tuy nhiên, iPhone Air có thể được xem như một bước đệm cho sản phẩm iPhone gập mà Apple đang phát triển. Theo thông tin từ Bloomberg, chiếc iPhone này sẽ có thiết kế giống như "hai chiếc iPhone Air bằng titan đặt cạnh nhau". Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone gập vào năm 2026, mặc dù một số báo cáo cho rằng thời gian ra mắt có thể bị lùi lại đến năm 2027 do chưa hoàn thiện thiết kế.

