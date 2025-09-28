Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Người dùng quay lưng iPhone Air, Apple có 'ôm hận'?

Kiến Văn
Kiến Văn
28/09/2025 17:43 GMT+7

Cuộc khảo sát thường niên do công ty nghiên cứu Evercore thực hiện cho thấy người dùng đang quay lưng với mẫu iPhone Air từng được kỳ vọng.

Theo kết quả nghiên cứu, mặc dù nhận được một số phản hồi tích cực nhưng iPhone Air lại không nằm trong danh sách ưu tiên của phần lớn người tiêu dùng. Chỉ có dưới 10% người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mua iPhone Air, tuy nhiên số lượng người được hỏi là quá nhỏ để có thể đưa ra cái nhìn tổng quát về xu hướng này.

Người dùng quay lưng iPhone Air, Apple có 'ôm hận'? - Ảnh 1.

Tỷ lệ người dùng ủng hộ chọn mua iPhone Air chỉ khoảng 10%

ẢNH: WCCFTECH

Cũng theo nghiên cứu, các mẫu iPhone 17 "Pro" được ưu tiên hơn nhờ nâng cấp RAM, bất chấp việc chúng vẫn còn thiếu nhiều tính năng phần cứng ấn tượng khác.

Được biết, cuộc khảo sát mà Evercore thực hiện có sự tham gia của khoảng 4.000 người tiêu dùng Mỹ, với mục tiêu hỏi về mẫu iPhone 17 mà họ ưa thích. Kết quả cho thấy 56% người tham gia dự định mua iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max, trong khi chưa đến 400 người có ý định chọn iPhone Air.

iPhone Air đi vào 'vết xe đổ' của iPhone Plus?

Các nhà phân tích cho rằng sự thiếu quan tâm đối với iPhone Air có thể xuất phát từ lo ngại của người tiêu dùng về thời lượng pin kém và tính linh hoạt hạn chế của một camera sau. Mặc dù theo thông tin từ Apple, iPhone Air có thời lượng pin dài hơn iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro, nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn tồn tại trong tâm trí người tiêu dùng.

Cần lưu ý rằng số lượng người tiêu dùng được khảo sát vẫn còn quá ít để đưa ra bức tranh tổng thể về nhu cầu đối với iPhone 17, đặc biệt là khi tất cả người tham gia đều đến từ Mỹ. Theo ước tính, Apple dự kiến sẽ xuất xưởng 100 triệu chiếc iPhone trong năm nay, nhưng iPhone Air được cho là sẽ có sản lượng thấp nhất trong số đó, cho thấy công ty có thể chỉ đang thử nghiệm phiên bản này như một nền tảng cho các sản phẩm tương lai có thiết kế tương tự.

Thời lượng pin thực tế của iPhone Air gây bất ngờ trước Galaxy S25 Edge

Thời lượng pin thực tế của iPhone Air gây bất ngờ trước Galaxy S25 Edge

iPhone Air lộ thời lượng pin thực tế khi vượt mặt cả đại kình địch Galaxy S25 Edge.

