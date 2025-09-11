Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro Max đã xứng với danh hiệu Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
11/09/2025 07:27 GMT+7

Mặc dù iPhone Air gây chú ý với thiết kế mỏng và nhẹ, nhiều người vẫn tiếp tục quan tâm đến mẫu cao cấp nhất của dòng iPhone mới: iPhone 17 Pro Max.

Điểm nhấn ở iPhone 17 Pro Max chính là mức giá cao kỷ lục, lên đến 1.999 USD, biến nó trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Với dung lượng lưu trữ 2 TB, đây là lần đầu tiên Apple cung cấp tùy chọn này cho iPhone của hãng, khiến người dùng thực sự hứng thú, đặc biệt khi giúp iPhone 17 Pro Max xứng đáng hơn với danh hiệu "Pro".

iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng xứng với danh nghĩa Pro - Ảnh 1.

Apple cuối cùng cũng mang đến tùy chọn bộ nhớ trong 2 TB cho iPhone

ẢNH: APPLE

Mức giá này của iPhone 17 Pro Max 2 TB tương đương với Galaxy Z Fold7, mặc dù sản phẩm của Samsung chỉ có dung lượng 256 GB. Trước đó, mẫu iPhone đắt nhất là iPhone 16 Pro Max 1 TB được bán với giá 1.599 USD. Đáng chú ý, Apple vẫn giữ nguyên giá giống như dòng iPhone 16 cho tất cả các mẫu iPhone 17 còn lại.

Người dùng nhận được gì ở iPhone 17 Pro Max giá 1.999 USD?

Với mức giá cao nhất, iPhone 17 Pro Max được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại. Thiết bị này sở hữu dung lượng lưu trữ 2 TB - một con số ấn tượng cho nhiều người. Apple cũng giới thiệu chip A19 Pro mới cho iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air.

Màn hình OLED lớn 6,9 inch của iPhone 17 Pro Max hứa hẹn sẽ làm hài lòng các game thủ. Hệ thống camera phía sau gồm ba ống kính 48 MP mang đến khả năng zoom quang 8x và zoom số 40x. Camera selfie cũng được nâng cấp với độ phân giải 18 MP và tính năng Center Stage. Đặc biệt, Apple khẳng định iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Trong khi đó, Apple không chỉ giữ nguyên giá cho các mẫu iPhone 17 mà còn mang đến giá trị tốt hơn cho iPhone 17 tiêu chuẩn. Với mức giá 799 USD, người dùng có thể mua iPhone 17 với bộ nhớ trong 256 GB, trong khi vào năm ngoái chỉ có thể mua iPhone 16 với bộ nhớ trong 128 GB.

Đối với thị trường Việt Nam, dòng iPhone 17 sẽ chính thức tiếp nhận đơn đặt hàng trước vào ngày 12.9, cùng với iPhone Air. Các sản phẩm này sẽ lên kệ từ ngày 19.9 với giá khởi điểm 24,999 triệu đồng.

Tin liên quan

iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

Apple đã công bố một bước tiến lớn trong việc chuyển đổi sang công nghệ eSIM với dòng sản phẩm iPhone 17.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro Max Apple Bộ nhớ trong Galaxy Z Fold7 iPhone Air
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận