iPhone 17 Pro Max đã xứng với danh hiệu Pro

Điểm nhấn ở iPhone 17 Pro Max chính là mức giá cao kỷ lục, lên đến 1.999 USD, biến nó trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Với dung lượng lưu trữ 2 TB, đây là lần đầu tiên Apple cung cấp tùy chọn này cho iPhone của hãng, khiến người dùng thực sự hứng thú, đặc biệt khi giúp iPhone 17 Pro Max xứng đáng hơn với danh hiệu "Pro".

Apple cuối cùng cũng mang đến tùy chọn bộ nhớ trong 2 TB cho iPhone ẢNH: APPLE

Mức giá này của iPhone 17 Pro Max 2 TB tương đương với Galaxy Z Fold7, mặc dù sản phẩm của Samsung chỉ có dung lượng 256 GB. Trước đó, mẫu iPhone đắt nhất là iPhone 16 Pro Max 1 TB được bán với giá 1.599 USD. Đáng chú ý, Apple vẫn giữ nguyên giá giống như dòng iPhone 16 cho tất cả các mẫu iPhone 17 còn lại.

Người dùng nhận được gì ở iPhone 17 Pro Max giá 1.999 USD?

Với mức giá cao nhất, iPhone 17 Pro Max được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại. Thiết bị này sở hữu dung lượng lưu trữ 2 TB - một con số ấn tượng cho nhiều người. Apple cũng giới thiệu chip A19 Pro mới cho iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air.

Màn hình OLED lớn 6,9 inch của iPhone 17 Pro Max hứa hẹn sẽ làm hài lòng các game thủ. Hệ thống camera phía sau gồm ba ống kính 48 MP mang đến khả năng zoom quang 8x và zoom số 40x. Camera selfie cũng được nâng cấp với độ phân giải 18 MP và tính năng Center Stage. Đặc biệt, Apple khẳng định iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Trong khi đó, Apple không chỉ giữ nguyên giá cho các mẫu iPhone 17 mà còn mang đến giá trị tốt hơn cho iPhone 17 tiêu chuẩn. Với mức giá 799 USD, người dùng có thể mua iPhone 17 với bộ nhớ trong 256 GB, trong khi vào năm ngoái chỉ có thể mua iPhone 16 với bộ nhớ trong 128 GB.

Đối với thị trường Việt Nam, dòng iPhone 17 sẽ chính thức tiếp nhận đơn đặt hàng trước vào ngày 12.9, cùng với iPhone Air. Các sản phẩm này sẽ lên kệ từ ngày 19.9 với giá khởi điểm 24,999 triệu đồng.