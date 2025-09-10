iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

iPhone 17 Pro và Pro Max có cùng kích thước 6,3 inch và 6,9 inch như các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, mẫu máy năm nay có thể sáng hơn khi sử dụng ngoài trời và có độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Cụ thể, iPhone 17 Pro và Pro Max có độ sáng tối đa 3000 nit khi sử dụng ngoài trời, trong khi thông số này là 2000 nit ở iPhone 16 Pro và Pro Max.

Độ bền là một điểm cải tiến lớn trên iPhone 17 Pro, nhờ lớp phủ Ceramic Shield 2 mới với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Mặt sau của iPhone giờ đây còn được trang bị tấm chắn gốm Ceramic Shield, điều mà iPhone 16 Pro không có.

Dòng smartphone mới được trang bị chip A19 Pro, được tăng cường sức mạnh nhờ “buồng hơi do Apple thiết kế để cải thiện khả năng tản nhiệt và hiệu suất”. Apple cho biết A19 Pro mang lại “hiệu suất bền vững tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước - lý tưởng cho việc chơi game, chỉnh sửa video và chạy các mô hình ngôn ngữ lớn”.

iPhone 17 Pro cũng có RAM nhiều hơn khoảng 50%. Các nhà phân tích cho rằng flagship của Apple năm nay được trang bị 12 GB RAM so với 8 GB của 16 Pro năm ngoái.

Camera: Điểm nhấn lớn của iPhone thế hệ mới

Đầu tiên, camera trước của 17 Pro là ống kính Center Stage 18 MP mới, nâng cấp từ camera selfie 12MP trên 16 Pro.

Camera Center Stage có cảm biến hình vuông, cho phép các bạn chụp ảnh ở chế độ chân dung hoặc phong cảnh trong khi vẫn giữ iPhone theo chiều dọc. Ngoài ra, AI cho phép camera tự động mở rộng trường nhìn khi phát hiện có nhiều người trong khung hình.

Mặt sau của iPhone 17 Pro là cụm ba camera Fusion 48MP gồm camera chính, siêu rộng và tele.

Ống kính telephoto giờ đây có độ phân giải 48MP, so với 12MP trên iPhone 16 Pro. Ống kính này có thiết kế bốn lăng kính với cảm biến lớn hơn nhiều so với trước, và cung cấp tùy chọn zoom quang 4x và 8x, thay vì zoom 5x trên 16 Pro.

Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro và Pro Max có thiết kế nhôm mới, thay thế cho titan trên 16 Pro. Và cụm camera sau cũng đã có thay đổi lớn. Theo Apple, vật liệu nhôm tăng hiệu suất tản nhiệt, tăng dung lượng pin và tăng cả hiệu suất ăng ten.

Màu sắc có thể là sự thay đổi gây tranh cãi nhất trên dòng Pro của Apple. iPhone 17 Pro và Pro Max chỉ có ba màu: “Cam vũ trụ”, “Xanh dương đậm”, “Bạc”.

Ba màu sắc của dòng iPhone 17 Pro và Pro Max ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng Pro từ lâu đã mong muốn có thêm nhiều lựa chọn màu sắc “vui nhộn”, và Apple chắc chắn đã đáp ứng được điều đó trong năm nay. Tuy nhiên, năm nay lại không có màu Đen hoặc “Xám không gian”, và cũng không có cả màu Vàng hoặc “Sa mạc”, điều này sẽ làm thất vọng không ít người dùng thích màu sắc cổ điển.

Thời lượng pin: Hơn bao giờ hết

iPhone 17 Pro nhỏ hơn sở hữu pin tốt hơn cả mẫu Pro Max lớn năm ngoái, trong khi 17 Pro Max thậm chí còn đạt được những thành tựu cao hơn.

Cụ thể, iPhone 17 Pro có Thời lượng xem video lên đến 33 giờ, hoặc 30 giờ xem trực tuyến. Để so sánh thì iPhone 16 Pro có thời lượng xem video lên đến 27 giờ, hoặc 22 giờ xem trực tuyến.

Còn với dòng Pro Max, thì iPhone 17 Pro Max có thời lượng xem video lên đến 39 giờ, hoặc 35 giờ xem trực tuyến so với iPhone 16 Pro Max có thời lượng xem video lên đến 33 giờ, hoặc 29 giờ xem trực tuyến.

Apple sẽ có những thay đổi lớn về dung lượng lưu trữ cho dòng iPhone 17 năm nay. Tất cả các mẫu iPhone 17, bao gồm cả Pro và Pro Max, hiện đều có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256GB. iPhone 17 Pro Max còn lần đầu tiên đưa ra tùy chọn lưu trữ 2TB.

Về mặt giá cả, các mẫu Pro mới của Apple cũng có tin vui. iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD: Mức giá này cao hơn 100 USD so với iPhone 16 Pro, nhưng với dung lượng lưu trữ tối thiểu là 256GB, trên thực tế giá này cũng tương đương với iPhone 16 Pro 256GB.

iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD: ngang bằng với iPhone 16 Pro Max.