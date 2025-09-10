Apple 'khai tử' những sản phẩm nào sau sự kiện công bố iPhone 17?

Điểm nổi bật nhất tại sự kiện của Apple là chiếc iPhone Air mỏng nhất từ trước đến nay cùng với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Khi truy cập vào trang web Apple.com, người dùng sẽ nhận thấy một số sản phẩm cũ đã bị loại bỏ khỏi danh mục.

Apple không muốn iPhone 16 Pro ảnh hưởng đến doanh số iPhone 17 Pro ẢNH: THE VERGE

Cụ thể, Apple đã ngừng sản xuất một loạt sản phẩm sau sự kiện Awe Dropping, gồm iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 2 và AirPods Pro 2.

Động lực nào khiến Apple khai tử một loạt sản phẩm?

Đây là một phần trong quy trình thường niên của Apple nhằm đơn giản hóa dòng sản phẩm và khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang các thiết bị mới nhất. Trong khi Apple sử dụng số phiên bản cho các sản phẩm như iPhone và Apple Watch, hãng chỉ gọi tai nghe không dây của mình là "AirPods" và "AirPods Pro", điều này có thể gây nhầm lẫn cho một số khách hàng.

Mặc dù các sản phẩm này đã ngừng sản xuất, chúng vẫn có thể được tìm thấy tại các đại lý bán lẻ trực tuyến và đại lý ủy quyền cho đến khi hết hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tìm thấy chúng trên thị trường điện thoại cũ hoặc dưới dạng hàng tân trang.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Theo quy định của Apple, một sản phẩm sẽ được coi là "cổ điển" sau 5 năm kể từ ngày ngừng sản xuất và sẽ được đưa vào danh sách "lỗi thời" sau 7 năm.

Dòng iPhone của Apple hiện tại bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Điều này có nghĩa tất cả các mẫu iPhone mà Apple đang phân phối trực tiếp đều hỗ trợ Apple Intelligence, bộ tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng.

Với smartwatch, Apple đang cung cấp Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 và Apple Watch Hermès dựa trên Watch Series 11. Trong khi đó, đối với AirPods, công ty hiện có AirPods Pro 3, AirPods 4 và AirPods Max.

Người dùng tại Việt Nam có thể đặt hàng trước các mẫu iPhone 17 từ ngày 12.9 trước khi sản phẩm chính thức bán ra vào ngày 19.9. Giá khởi điểm của dòng iPhone 17 là 24,999 triệu đồng và cao nhất là 63,999 triệu đồng, theo niêm yết trên Apple Store Việt Nam.