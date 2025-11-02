Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao người dùng thờ ơ với điện thoại siêu mỏng?

Kiến Văn
Kiến Văn
02/11/2025 17:19 GMT+7

Việc iPhone Air với độ dày chỉ 5,6 mm không có doanh số cao đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về vai trò điện thoại siêu mỏng hiện nay.

Dù không phải là chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới, iPhone Air vẫn được coi là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là đối với người dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu người dùng có thực sự cần một chiếc điện thoại siêu mỏng đến mức này?

Vì sao người dùng thờ ơ với điện thoại siêu mỏng - Ảnh 1.

Doanh số yếu kém của iPhone Air cho thấy điện thoại siêu mỏng chưa quan trọng với người dùng

ẢNH: BLOOMBERG

Người dùng vẫn nhớ điện thoại nhỏ gọn

Với nhiều người hiện nay, sự mong chờ dành cho một điện thoại nhỏ gọn vẫn còn đọng lại trong tâm trí của họ. Đó là lý do tại sao những chiếc điện thoại như iPhone 13 mini mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái sau một thời gian bị ép buộc sử dụng các mẫu màn hình lớn hơn.

Kích thước màn hình 5,4 inch của iPhone 13 mini cho phép người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay, điều mà những chiếc điện thoại lớn hơn không thể mang lại. Dù iPhone 13 mini đã bị ngừng sản xuất do doanh số thấp, nhưng kích thước màn hình cỡ nhỏ vẫn được quan tâm trong nhiều năm qua.

Mặc dù nhiều người có thể cho rằng màn hình lớn là cần thiết, thực tế cho thấy đối với những người phần lớn thời gian chỉ là đọc sách, lướt mạng xã hội hay nghe nhạc, việc sở hữu một điện thoại nhỏ gọn như iPhone 13 mini thực sự giúp họ dễ dàng mang theo mà không gặp khó khăn.

Vì sao người dùng thờ ơ với điện thoại siêu mỏng - Ảnh 2.

Doanh số thấp của Galaxy S25 Edge có thể khiến Samsung khai tử dòng Edge?

ẢNH: T.L

Lợi thế điện thoại siêu mỏng chưa rõ ràng

Ngược lại, sự ra mắt của Galaxy S25 Edge khiến nhiều người băn khoăn về đối tượng mà sản phẩm này hướng đến. Thậm chí, đã có những đồn đoán cho biết Samsung có thể sẽ ngừng sản xuất Galaxy S26 Edge do doanh số chậm chạp.

Trong khi đó, dù iPhone Air có thể là một sản phẩm ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng doanh số của nó không thể so sánh với các mẫu iPhone khác. iPhone Air chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 gram, nhưng Pixel 8 cũng chỉ nặng 187 gram. Có thể tin rằng, sự chênh lệch 20 gram không ảnh hưởng đến việc sử dụng hằng ngày, trong khi độ dày của điện thoại giúp máy dễ dàng mang theo, nhưng màn hình 6,5 inch vẫn còn quá lớn.

Với phản ứng này của người tiêu dùng, hy vọng rằng các nhà sản xuất như Apple và Samsung sẽ nhận ra xu hướng hiện nay để từ đó tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng bằng một tay, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại.

Tin liên quan

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Lý do khiến iPhone Air có doanh số kém cỏi

Ngày càng nhiều nguồn tin chỉ ra Apple đang cắt giảm đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air do thiết bị siêu mỏng này không đạt được kỳ vọng ban đầu.

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge iPhone Air Doanh số bán hàng điện thoại nhỏ gọn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận