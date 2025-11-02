Vì sao người dùng thờ ơ với điện thoại siêu mỏng?

Dù không phải là chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới, iPhone Air vẫn được coi là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là đối với người dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu người dùng có thực sự cần một chiếc điện thoại siêu mỏng đến mức này?

Doanh số yếu kém của iPhone Air cho thấy điện thoại siêu mỏng chưa quan trọng với người dùng ẢNH: BLOOMBERG

Người dùng vẫn nhớ điện thoại nhỏ gọn

Với nhiều người hiện nay, sự mong chờ dành cho một điện thoại nhỏ gọn vẫn còn đọng lại trong tâm trí của họ. Đó là lý do tại sao những chiếc điện thoại như iPhone 13 mini mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái sau một thời gian bị ép buộc sử dụng các mẫu màn hình lớn hơn.

Kích thước màn hình 5,4 inch của iPhone 13 mini cho phép người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay, điều mà những chiếc điện thoại lớn hơn không thể mang lại. Dù iPhone 13 mini đã bị ngừng sản xuất do doanh số thấp, nhưng kích thước màn hình cỡ nhỏ vẫn được quan tâm trong nhiều năm qua.

Mặc dù nhiều người có thể cho rằng màn hình lớn là cần thiết, thực tế cho thấy đối với những người phần lớn thời gian chỉ là đọc sách, lướt mạng xã hội hay nghe nhạc, việc sở hữu một điện thoại nhỏ gọn như iPhone 13 mini thực sự giúp họ dễ dàng mang theo mà không gặp khó khăn.

Doanh số thấp của Galaxy S25 Edge có thể khiến Samsung khai tử dòng Edge? ẢNH: T.L

Lợi thế điện thoại siêu mỏng chưa rõ ràng

Ngược lại, sự ra mắt của Galaxy S25 Edge khiến nhiều người băn khoăn về đối tượng mà sản phẩm này hướng đến. Thậm chí, đã có những đồn đoán cho biết Samsung có thể sẽ ngừng sản xuất Galaxy S26 Edge do doanh số chậm chạp.

Trong khi đó, dù iPhone Air có thể là một sản phẩm ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng doanh số của nó không thể so sánh với các mẫu iPhone khác. iPhone Air chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 gram, nhưng Pixel 8 cũng chỉ nặng 187 gram. Có thể tin rằng, sự chênh lệch 20 gram không ảnh hưởng đến việc sử dụng hằng ngày, trong khi độ dày của điện thoại giúp máy dễ dàng mang theo, nhưng màn hình 6,5 inch vẫn còn quá lớn.

Với phản ứng này của người tiêu dùng, hy vọng rằng các nhà sản xuất như Apple và Samsung sẽ nhận ra xu hướng hiện nay để từ đó tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng bằng một tay, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại.