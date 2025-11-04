Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung 'mở' cập nhật One UI 8 trở lại cho dòng Galaxy S23

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/11/2025 10:29 GMT+7

One UI 8 (Android 16) đã quay trở lại trên dòng Galaxy S23 sau một thời gian tạm hoãn.

Theo SamMobile, sau một tuần tạm ngừng không rõ lý do, Samsung đã chính thức phát hành lại bản cập nhật lớn One UI 8 (Android 16) cho toàn bộ dòng Galaxy S23. Nếu bạn chưa kịp 'lên đời' trong đợt đầu, đây là lúc để kiểm tra lại thiết bị của mình.

Dòng Galaxy S23 bắt đầu nhận được One UI 8 trở lại

Tin vui cho những người dùng đang sở hữu dòng Galaxy S23 (bao gồm S23, S23+, S23 Ultra và S23 FE). Sáng nay, Samsung đã bắt đầu triển khai lại rộng rãi bản cập nhật One UI 8, dựa trên nền tảng Android 16 rất được mong đợi.

Samsung phát hành lại One UI 8 cho Galaxy S23 sau thời gian tạm hoãn - Ảnh 1.

One UI 8 bắt đầu được triển khai lại cho dòng S23

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Bản cập nhật này được phát hành lần đầu vào ngày 29.9. Tuy nhiên, gần một tháng sau, vào ngày 21.10, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đột ngột tạm dừng quá trình này. Mặc dù lý do chính thức không được công bố, nhiều nguồn tin cho rằng động thái này liên quan đến một số vấn đề khởi động (boot issues) mà người dùng gặp phải sau khi nâng cấp.

Sau vài ngày khắc phục, bản cập nhật hiện đã ổn định và có sẵn trở lại.

Những người dùng chưa kịp nâng cấp trong đợt đầu, hoặc đã kiểm tra trong thời gian bị tạm dừng, giờ đây có thể tải về và cài đặt mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung cũng được cho là đang tích cực chuẩn bị cho bản cập nhật lớn tiếp theo là One UI 8.5. Bản nâng cấp này dự kiến sẽ được tung ra vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau và dòng Galaxy S23 chắc chắn sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên được 'lên đời'.

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc Samsung bản cập nhật One UI S23 Ultra GALAXY Phát hành Android thiết bị
