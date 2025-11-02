One UI 8 đến với hai mẫu điện thoại tầm trung phổ biến

Theo Sammyfans, bản cập nhật One UI 8 cho Galaxy A53 5G có mã phiên bản A536VSQUIGYJ2, trong khi Galaxy A16 5G nhận được phiên bản có mã A166USQU3CYIC. Đây là một bản cập nhật lớn dựa trên Android 16 giúp mang đến nhiều tính năng mới, cải tiến bảo mật và nâng cấp hiệu suất để người dùng có trải nghiệm mượt mà và an toàn hơn.

Trải nghiệm người dùng Galaxy A53 5G và A16 5G được nâng tầm nhờ One UI 8 ẢNH: SAMSUNG

One UI 8 giúp nâng tầm trải nghiệm với các tính năng AI

Một trong những tính năng nổi bật của One UI 8 là Gemini Live, tính năng AI cho phép người dùng tương tác tự nhiên với điện thoại. Tính năng Camera Sharing cho phép người dùng hỏi Gemini về những gì đang hiển thị qua camera, trong khi Screen Sharing giúp Gemini xem nội dung trên màn hình của điện thoại để cung cấp thông tin hoặc trợ giúp nhanh chóng.

One UI 8 cũng giới thiệu tính năng Wallpaper Recommendations nhằm đưa ra gợi ý về những bức ảnh đẹp nhất từ thư viện ảnh của điện thoại để làm hình nền. Màn hình khóa được thiết kế lại với các kiểu đồng hồ thời trang và phông chữ tùy chỉnh, phù hợp với khuôn mặt hoặc động vật trong ảnh.

Đối với người dùng Galaxy Buds, giờ đây họ có thể quản lý tất cả cài đặt đối với tai nghe trực tiếp từ menu Settings trên điện thoại, không cần mở ứng dụng Galaxy Wearable nữa.

Để cài đặt One UI 8, người dùng Galaxy A53 5G và A16 5G chỉ cần truy cập vào Settings > Software Update > Download and install. Lưu ý đảm bảo điện thoại đã được sạc và kết nối Wi-Fi. Sau khi cài đặt, người dùng sẽ được trải nghiệm những tính năng mới nhất của Android 16 với thiết kế cải tiến và hiệu suất vượt trội.