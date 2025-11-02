Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8 đến với hai mẫu điện thoại tầm trung phổ biến

Kiến Văn
Kiến Văn
02/11/2025 17:15 GMT+7

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8 mới cho hai mẫu điện thoại tầm trung phổ biến của hãng là Galaxy A53 5G và A16 5G.

Theo Sammyfans, bản cập nhật One UI 8 cho Galaxy A53 5G có mã phiên bản A536VSQUIGYJ2, trong khi Galaxy A16 5G nhận được phiên bản có mã A166USQU3CYIC. Đây là một bản cập nhật lớn dựa trên Android 16 giúp mang đến nhiều tính năng mới, cải tiến bảo mật và nâng cấp hiệu suất để người dùng có trải nghiệm mượt mà và an toàn hơn.

One UI 8 'hạ cánh' hai mẫu điện thoại Galaxy phổ biến - Ảnh 1.

Trải nghiệm người dùng Galaxy A53 5G và A16 5G được nâng tầm nhờ One UI 8

ẢNH: SAMSUNG

One UI 8 giúp nâng tầm trải nghiệm với các tính năng AI

Một trong những tính năng nổi bật của One UI 8 là Gemini Live, tính năng AI cho phép người dùng tương tác tự nhiên với điện thoại. Tính năng Camera Sharing cho phép người dùng hỏi Gemini về những gì đang hiển thị qua camera, trong khi Screen Sharing giúp Gemini xem nội dung trên màn hình của điện thoại để cung cấp thông tin hoặc trợ giúp nhanh chóng.

One UI 8 cũng giới thiệu tính năng Wallpaper Recommendations nhằm đưa ra gợi ý về những bức ảnh đẹp nhất từ thư viện ảnh của điện thoại để làm hình nền. Màn hình khóa được thiết kế lại với các kiểu đồng hồ thời trang và phông chữ tùy chỉnh, phù hợp với khuôn mặt hoặc động vật trong ảnh.

Đối với người dùng Galaxy Buds, giờ đây họ có thể quản lý tất cả cài đặt đối với tai nghe trực tiếp từ menu Settings trên điện thoại, không cần mở ứng dụng Galaxy Wearable nữa.

Để cài đặt One UI 8, người dùng Galaxy A53 5G và A16 5G chỉ cần truy cập vào Settings > Software Update > Download and install. Lưu ý đảm bảo điện thoại đã được sạc và kết nối Wi-Fi. Sau khi cài đặt, người dùng sẽ được trải nghiệm những tính năng mới nhất của Android 16 với thiết kế cải tiến và hiệu suất vượt trội.

Tin liên quan

One UI 8 cập bến bộ đôi điện thoại Galaxy siêu rẻ

One UI 8 cập bến bộ đôi điện thoại Galaxy siêu rẻ

Samsung đang trong giai đoạn cuối cùng của việc triển khai bản cập nhật One UI 8 cho các mẫu điện thoại Galaxy giá siêu rẻ của hãng.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8 Gemini Live Galaxy A53 5G Galaxy A16 5G điện thoại tầm trung Samsung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận