Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8 cập bến bộ đôi điện thoại Galaxy siêu rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
02/11/2025 08:06 GMT+7

Samsung đang trong giai đoạn cuối cùng của việc triển khai bản cập nhật One UI 8 cho các mẫu điện thoại Galaxy giá siêu rẻ của hãng.

Trong khi nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Trung Quốc đang công bố kế hoạch phát hành Android 16 (nền tảng của One UI 8), Samsung đã nhanh chóng hoàn tất việc phân phối đến các thiết bị của mình. Hai thành viên mới nhất nhận One UI 8 bao gồm Galaxy A06 và A07.

One UI 8 cập bến bộ đôi điện thoại Galaxy siêu rẻ - Ảnh 1.

One UI 8 không chỉ mang đến các tính năng mới mà còn các bản vá bảo mật cho Galaxy A06 và A07

ẢNH: SAMMY FANS

Bản cập nhật One UI 8 đã bắt đầu được phát hành cho các thiết bị nói trên tại khu vực Đông Nam Á và dự kiến sớm phát hành trên toàn cầu trong vài ngày tới. Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật cho thiết bị của mình thông qua mã phiên bản phần mềm như sau: A075FXXU1BYJA (Galaxy A07) và A065FXXU7CYJ8 (Galaxy A06).

Lý do người dùng nên cập nhật One UI 8

One UI 8 không chỉ mang đến giao diện mới mà còn bao gồm các bản vá bảo mật quan trọng. Galaxy A07 sẽ nhận được bản vá bảo mật mới nhất vào tháng 10.2025, trong khi Galaxy A06 sẽ được nâng cấp bảo mật với bản vá tháng 9.2025.

Bản cập nhật này cung cấp nhiều tính năng mới và cải tiến, đồng thời tăng cường tính ổn định và bảo mật thông qua việc tối ưu hóa chức năng của nhiều ứng dụng hệ thống và bên thứ ba. Trải nghiệm Quick Share cũng được cải thiện với giao diện chuyên dụng, chia thành hai phần: Gửi và Nhận. Các ứng dụng gốc như Lịch, Đồng hồ và Nhắc nhở cũng đã được cập nhật thiết kế.

Mặc dù One UI 8 không có nhiều thay đổi lớn về mặt thiết kế so với One UI 7 nhưng bản cập nhật này tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện, mang đến sự gọn gàng và dễ sử dụng hơn. Phiên bản này cũng đơn giản hóa trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp các tính năng chính vào mục Cài đặt.

Để cập nhật One UI 8 cho thiết bị của mình, người dùng hãy vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

