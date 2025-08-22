Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Samsung ra mắt bộ đôi Galaxy A17 và A07 với sức mạnh AI đột phá

Thành Luân
22/08/2025 13:37 GMT+7

Samsung vừa chính thức ra mắt hai sản phẩm Galaxy A Series mới, bao gồm Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE.

Với cam kết mang đến trải nghiệm công nghệ thông minh và bảo mật hàng đầu, bộ đôi Galaxy A17 và A07 được Samsung hướng tới việc giúp người dùng tận hưởng cuộc sống hằng ngày một cách an tâm và tiện lợi.

Điểm nhấn trong số này là Galaxy A17 khi sản phẩm được trang bị nhiều tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến, bao gồm khả năng kích hoạt Gemini chỉ bằng một nút bấm và trải nghiệm rảnh tay hoàn toàn bằng giọng nói. Tính năng "Khoanh tròn để Tìm kiếm" cho phép người dùng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách khoanh tròn trên màn hình.

Samsung vừa ra mắt bộ đôi Galaxy A17 và A07

Ảnh: Samsung

Với hệ thống ổn định hình ảnh quang học cải tiến, Galaxy A17 mang đến khả năng quay video mượt mà và hình ảnh sáng hơn 2,5 lần so với thế hệ trước. Cụm ba camera ở mặt sau bao gồm camera siêu rộng 5 MP, camera góc rộng 50 MP và camera 2 MP giúp ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Điện thoại cũng đi kèm màn hình Super AMOLED 6,7 inch cùng tần số quét 90 Hz đảm bảo trải nghiệm xem sống động và mượt mà.

Đáng chú ý, Galaxy A17 và A07 được hỗ trợ nâng cấp 6 thế hệ hệ điều hành Android và 6 năm cập nhật bảo mật. Tính năng Samsung Knox Vault tích hợp giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, trong khi tính năng Chống trộm và Auto Blocker giúp ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ thiết bị khỏi các ứng dụng độc hại.

Cả hai mẫu máy đều được chế tạo từ vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh mang lại độ bền cao và trọng lượng nhẹ. Galaxy A17 chỉ dày 7,5 mm và nặng 192 gram, trong khi Galaxy A07 dày 7,6 mm và nặng 184 gram. Bộ đôi sản phẩm này mang đến khả năng kháng bụi và nước IP54 nhằm đảm bảo độ bền trong mọi điều kiện sử dụng.

Galaxy A17 5G/LTE và Galaxy A07 LTE sẽ được bán với giá lần lượt là 6,19 triệu đồng, 5,19 triệu đồng và 3,39 triệu đồng với nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn. Cụ thể, Galaxy A17 5G có các màu đen, xám và xanh dương; Galaxy A17 LTE có các màu đen, bạc và xanh nhạt; trong khi Galaxy A07 LTE được giới thiệu với các màu tím nhạt, xanh lá và đen.

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE giá hấp dẫn

Samsung vừa giới thiệu mẫu tai nghe không dây mới nhất Galaxy Buds3 FE với mức giá hợp lý nhưng không kém phần hấp dẫn với các tính năng thú vị.

