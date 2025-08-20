Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE giá hấp dẫn

Galaxy Buds3 FE là thành viên mới trong dòng sản phẩm Fan Edition của Samsung, nơi công ty Hàn Quốc kết hợp những tính năng tốt nhất từ các thiết bị cao cấp với mức giá hợp lý là 149,99 USD.

Galaxy Buds3 FE có giá bán 149,99 USD nhưng mang đến nhiều tính năng cao cấp ẢNH: SAMSUNG

Mẫu tai nghe này sở hữu thiết kế hình lưỡi dao đặc trưng, vỏ hai tông màu mờ và được trang bị loa lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Khác với nhiều tai nghe giá rẻ thường bỏ qua các tính năng quan trọng như khử tiếng ồn chủ động (ANC), Galaxy Buds3 FE vẫn giữ lại tính năng này, có thể được kích hoạt mặc định và tùy chỉnh qua ứng dụng Galaxy Wearable.

Galaxy Buds3 FE không thiếu các tính năng tiên tiến

Galaxy Buds3 FE còn sử dụng công nghệ Crystal Clear Cell giúp tách biệt giọng nói của người dùng khỏi tiếng ồn xung quanh, từ đó cho phép người dùng nhận cuộc gọi dễ dàng ngay cả trong môi trường ồn ào như quán cà phê hay trên đường đi làm.

Đặc biệt, Galaxy Buds3 FE tích hợp các tính năng AI thông minh, cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Galaxy AI Interpreter để dịch cuộc trò chuyện khi đi du lịch. Họ cũng có thể sử dụng lệnh "Hey Google" để điều khiển phát lại, kiểm tra lịch trình hoặc email.

Hai lựa chọn màu sắc của Galaxy Buds3 FE ẢNH: SAMSUNG

Nhằm phòng tránh tình trạng thất lạc, Galaxy Buds3 FE được trang bị tính năng Find My Earbuds giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy tai nghe từ điện thoại. Samsung cho biết, Galaxy Buds3 FE có thể cung cấp thời gian nghe nhạc lên đến 6 giờ khi bật ANC và tổng cộng 24 giờ khi kết hợp hộp sạc. Khi tắt ANC, thời gian nghe nhạc tăng lên 8,5 giờ và tổng cộng 30 giờ với hộp sạc.

Galaxy Buds3 FE sẽ chính thức được mở bán trên thị trường vào ngày 4.9 với hai màu sắc đen và xám, khác biệt so với màu trắng và bạc của Galaxy Buds3 và Buds3 Pro.