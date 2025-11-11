Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện Galaxy S26+ với thiết kế đột phá

Phong Đỗ
Phong Đỗ
11/11/2025 19:15 GMT+7

Lộ diện Galaxy S26+ với thiết kế 'lột xác' với 'đảo' camera bầu dục lạ mắt.

Tưởng chừng như đã bị hủy bỏ để nhường sân khấu cho phiên bản Galaxy S26 Edge mỏng nhẹ, dự án Galaxy S26 Plus bất ngờ 'tái xuất' và nóng hơn bao giờ hết. Loạt hình ảnh render (kết xuất) đầu tiên của S26 Plus đã bị rò rỉ, tiết lộ một sự thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế camera.

Trong khi đó, số phận của Galaxy S26 Edge lại bị đặt dấu hỏi. Nếu thiết bị này thực sự tồn tại, có khả năng nó sẽ ra mắt muộn hơn so với phần còn lại của gia đình S26.

Rò rỉ hình ảnh thiết kế mặt lưng mới của Galaxy S26 Plus

Theo các hình ảnh render, thay đổi lớn nhất nằm ở mặt sau. Galaxy S26 Plus sẽ chính thức từ bỏ thiết kế 3 camera riêng lẻ đã quen thuộc trong vài năm qua. Thay vào đó, máy sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Samsung, với một cụm camera lớn hình bầu dục. Ba ống kính camera vẫn tồn tại, nhưng giờ đây chúng sẽ được đặt nổi bật bên trên phần lồi hình bầu dục này.

Lộ diện cái nhìn rõ ràng về Galaxy S26 Plus - Ảnh 1.
Lộ diện cái nhìn rõ ràng về Galaxy S26 Plus - Ảnh 2.
Lộ diện cái nhìn rõ ràng về Galaxy S26 Plus - Ảnh 3.

Những hình ảnh render về mẫu S26 Plus

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Mặt trước của máy, tuy nhiên, dường như không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình với viền mỏng và một lỗ đục ở giữa cho camera selfie.

Về kích thước, S26 Plus được cho là có số đo 158,4 x 75,7 x 7,35 mm. So với người tiền nhiệm (S25 Plus), máy có cùng chiều cao, hẹp hơn một chút và dày hơn một chút. Tuy nhiên, sự chênh lệch này chỉ là vài phần milimet, nên cảm giác cầm nắm về cơ bản sẽ gần như không có sự thay đổi. Dựa trên kích thước này, rất có thể S26 Plus sẽ giữ nguyên màn hình 6,7 inch của S25 Plus.

Các tin đồn trước đây cho biết, Galaxy S26 Plus sẽ được trang bị hai phiên bản chipset tùy theo thị trường là Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5 sắp ra mắt.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, bộ ba Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối tháng 1 năm sau.

Tin liên quan

Bản phác thảo hé lộ thay đổi thú vị trên Galaxy S26

Bản phác thảo hé lộ thay đổi thú vị trên Galaxy S26

Một bản phác thảo được cho là của Galaxy S26 vừa được chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe công bố mang đến cái nhìn thú vị về máy.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung camera thiết kế ra mắt Màn hình hình ảnh Phiên bản GALAXY
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận