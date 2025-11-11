Lộ diện Galaxy S26+ với thiết kế đột phá

Tưởng chừng như đã bị hủy bỏ để nhường sân khấu cho phiên bản Galaxy S26 Edge mỏng nhẹ, dự án Galaxy S26 Plus bất ngờ 'tái xuất' và nóng hơn bao giờ hết. Loạt hình ảnh render (kết xuất) đầu tiên của S26 Plus đã bị rò rỉ, tiết lộ một sự thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế camera.

Trong khi đó, số phận của Galaxy S26 Edge lại bị đặt dấu hỏi. Nếu thiết bị này thực sự tồn tại, có khả năng nó sẽ ra mắt muộn hơn so với phần còn lại của gia đình S26.

Rò rỉ hình ảnh thiết kế mặt lưng mới của Galaxy S26 Plus

Theo các hình ảnh render, thay đổi lớn nhất nằm ở mặt sau. Galaxy S26 Plus sẽ chính thức từ bỏ thiết kế 3 camera riêng lẻ đã quen thuộc trong vài năm qua. Thay vào đó, máy sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Samsung, với một cụm camera lớn hình bầu dục. Ba ống kính camera vẫn tồn tại, nhưng giờ đây chúng sẽ được đặt nổi bật bên trên phần lồi hình bầu dục này.

Những hình ảnh render về mẫu S26 Plus ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Mặt trước của máy, tuy nhiên, dường như không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình với viền mỏng và một lỗ đục ở giữa cho camera selfie.

Về kích thước, S26 Plus được cho là có số đo 158,4 x 75,7 x 7,35 mm. So với người tiền nhiệm (S25 Plus), máy có cùng chiều cao, hẹp hơn một chút và dày hơn một chút. Tuy nhiên, sự chênh lệch này chỉ là vài phần milimet, nên cảm giác cầm nắm về cơ bản sẽ gần như không có sự thay đổi. Dựa trên kích thước này, rất có thể S26 Plus sẽ giữ nguyên màn hình 6,7 inch của S25 Plus.

Các tin đồn trước đây cho biết, Galaxy S26 Plus sẽ được trang bị hai phiên bản chipset tùy theo thị trường là Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5 sắp ra mắt.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, bộ ba Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối tháng 1 năm sau.