Công nghệ Tin tức công nghệ

Bản phác thảo hé lộ thay đổi thú vị trên Galaxy S26

Kiến Văn
Kiến Văn
10/11/2025 08:48 GMT+7

Một bản phác thảo được cho là của Galaxy S26 vừa được chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe công bố mang đến cái nhìn thú vị về máy.

Theo hình ảnh chia sẻ, phiên bản rẻ nhất của Galaxy S26 sẽ được trang bị cụm camera lồi được thiết kế lại, mỏng hơn và tích hợp nam châm Qi2.

Bản phác thảo hé lộ ba thay đổi thú vị trên Galaxy S26 - Ảnh 1.

Bản phác thảo Galaxy S26

ẢNH: ICE UNIVERSE

Khác với Galaxy S25, Galaxy S26 sẽ sở hữu cụm camera dọc, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý sau ba thế hệ thiết kế gắn camera trực tiếp vào mặt lưng. Bản phác thảo cũng cho thấy một lỗ khoét tròn dành cho nam châm hỗ trợ sạc Qi2 giúp căn chỉnh với bộ sạc không dây. Đặc biệt, độ dày của điện thoại sẽ giảm từ 7,2 mm xuống chỉ còn 6,9 mm, mặc dù sự khác biệt này có thể không rõ ràng trong hình ảnh.

Tên gọi nào cho Galaxy S26?

Ban đầu, Samsung được cho là sẽ chuyển tên Galaxy S26 cơ bản thành Galaxy S26 Pro, nhưng công ty đã từ bỏ ý định này. Thiết bị mới được cho là sẽ có màn hình 6,3 inch lớn hơn một chút so với màn hình 6,2 inch của mẫu tiền nhiệm.

Bản phác thảo hé lộ ba thay đổi thú vị trên Galaxy S26 - Ảnh 2.

Galaxy S26 dựa trên các tin đồn

ẢNH: ONLEAKS

Kích thước của Galaxy S26 sẽ cao hơn khoảng 2,4 mm và rộng hơn 0,9 mm. Với cụm camera lồi, tổng độ dày của máy sẽ đạt 10 mm, lớn hơn so với Galaxy S25 với độ dày 8,45 mm. Dù có thân máy mỏng hơn, Galaxy S26 vẫn có thể chứa pin 4.300 mAh.

Mặc dù có thể giữ nguyên số megapixel so với tiền nhiệm, Galaxy S26 được cho là sẽ trang bị cảm biến chính mới. Hầu hết phiên bản sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi một số khu vực sẽ sử dụng Exynos 2600.

Nhìn chung, dù có những thay đổi về thiết kế, Galaxy S26 không được xem là một bản nâng cấp đáng kể, điều này khiến việc tăng giá sản phẩm lên mức khởi điểm 800 USD như các tin đồn dường như "không xứng đáng".

