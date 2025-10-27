Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung đang toan tính gì cho dòng Galaxy S26?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/10/2025 11:00 GMT+7

Samsung đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc xác định các tính năng cho dòng sản phẩm Galaxy S26.

Thời gian gần đây, thông tin rò rỉ về dòng Galaxy S26 đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, với nhiều mâu thuẫn và diễn biến thú vị khiến Samsung buộc phải thay đổi kế hoạch dành cho dòng sản phẩm này.

Những thay đổi làm rung chuyển kế hoạch của Samsung cho Galaxy S26 - Ảnh 1.

Samsung buộc phải thực hiện một số điều chỉnh với Galaxy S26

ẢNH: TOM'S GUIDE

Hủy bỏ Galaxy S26 Edge

Samsung dự kiến sẽ thay thế mẫu Plus bằng Galaxy S26 Edge siêu mỏng. Tuy nhiên, với nhu cầu ảm đạm dành cho Galaxy S25 Edge hiện nay, có khả năng Samsung sẽ từ bỏ ý tưởng này. Trong thực tế, thông tin này đã được nhiều nguồn tin xác nhận khi cho rằng Galaxy S26 Edge có thể không ra mắt trong năm nay.

Trì hoãn ra mắt

Do những thay đổi vào phút chót, Samsung có thể sẽ trì hoãn việc ra mắt bộ ba điện thoại cao cấp của mình khi sản phẩm dự kiến sẽ không được trình làng vào giữa tháng 1.2026 như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, dòng sản phẩm này có thể được công bố vào tháng 3, với kế hoạch sản xuất hàng loạt bắt đầu vào tháng 1.

Galaxy S26 Pro có thể không tồn tại

Các thông tin ban đầu cho rằng sẽ không có phiên bản Galaxy S26 cơ bản mà chỉ có Galaxy S26 Pro. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như Samsung đang quay trở lại với tên gọi Galaxy S26 cơ bản, mà không cung cấp một tính năng đặc biệt nào để sản phẩm xứng đáng với tên gọi Pro.

Những thay đổi làm rung chuyển kế hoạch của Samsung cho Galaxy S26 - Ảnh 2.

Galaxy S26 Ultra vẫn là sản phẩm đáng xem nhất trong loạt Galaxy S26

ẢNH: PHONEARENA

Sự trở lại của Galaxy S26 Plus

Mặc dù có tin đồn cho biết Galaxy S26 Plus sẽ bị khai tử, tuy nhiên, do nhu cầu yếu đối với Galaxy S25 Edge đã khiến Samsung quyết định đưa mẫu Plus trở lại. Điều này cũng là một trong những lý do chính khiến công ty trì hoãn việc ra mắt các điện thoại hàng đầu.

Galaxy S26 Ultra vẫn nổi bật nhất

Galaxy S26 Ultra được xác nhận sẽ là sản phẩm chủ lực trong dòng smartphone cao cấp của Samsung nhờ trang bị những tính năng hàng đầu của năm 2026. Thiết kế của điện thoại này dự kiến sẽ có một số thay đổi, bao gồm các góc bo tròn hơn và cụm camera lồi được cải tiến.

Những thông tin trên cho thấy Samsung đang trong quá trình điều chỉnh kế hoạch cho dòng Galaxy S26, và người dùng sẽ cần chờ đợi thêm để biết chính xác những gì sẽ diễn ra trong thời gian tới.

