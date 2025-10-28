Galaxy S25 Plus gặp sự cố bốc cháy, Samsung vào cuộc điều tra

Theo Sammyfans, người dùng @ya_sking12767 đã báo cáo sự việc này trên cộng đồng Samsung Hàn Quốc, cho biết chiếc Galaxy S25 Plus của mình đột ngột nóng lên và phát ra tiếng nổ lách tách. Lo ngại về nguy cơ cháy nổ, người dùng đã nhanh chóng vứt bỏ thiết bị.

Chiếc Galaxy S25 Plus bị bốc cháy được báo cáo ẢNH: SAMMYFANS

Người dùng này cho biết: "Chiếc Galaxy S25 Plus mà tôi đang cầm bỗng nóng khủng khiếp và phát ra tiếng nổ nên tôi đã ném nó xuống sàn, và sau đó lửa bùng lên".

Sự cố này một lần nữa dấy lên lo ngại về tính an toàn của sản phẩm Samsung. Rất may, chủ sở hữu của chiếc Galaxy S25 Plus an toàn và quyết định kịp thời vứt bỏ điện thoại nên đã giúp tránh được thiệt hại nghiêm trọng.

Sau khi sự cố xảy ra, người dùng đã mang điện thoại đến trung tâm bảo hành gần nhất. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của vụ nổ và cần được xem xét kỹ lưỡng. Trung tâm bảo hành Samsung xác nhận nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Khi khiếu nại được đăng lên cộng đồng chính thức, Samsung sẽ liên hệ trực tiếp với người dùng để thu hồi thiết bị và tiến hành điều tra thêm, đồng thời được cho là đã làm việc với khách hàng nhằm cung cấp một thiết bị mới thay thế.

Phản ứng trái chiều của cộng đồng về sự cố xảy ra trên Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus là mẫu smartphone được trang bị pin 4.900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W - một dung lượng pin mà Samsung đã sử dụng an toàn trong hơn nửa thập kỷ qua trên các phiên bản Galaxy S Ultra.

Người dùng chiếc Galaxy S25 Plus nói trên khẳng định điện thoại không được sạc trong thời điểm xảy ra sự cố. Trong khi đó, phần bình luận trên diễn đàn lại tràn ngập những phản ứng trái chiều, với một số người lo ngại về thiết bị Galaxy S25 của họ, trong khi một số khác nghi ngờ có thể chủ nhân điện thoại đã sử dụng bộ sạc của bên thứ ba.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên theo dõi nhiệt độ điện thoại thường xuyên. Điện thoại có thể tỏa nhiệt khi thực hiện một số tác vụ nhất định, nhưng nếu thấy quá nóng, hãy ngừng sử dụng và tránh xa cho đến khi thiết bị nguội bớt, sau đó mang đến trung tâm bảo hành.