Chuẩn USB-C chưa đủ, châu Âu muốn làm lại cả bộ sạc

Mục tiêu mới của ủy ban là phát triển các đế sạc sử dụng cáp USB-C có thể tháo rời, thay vì thiết kế liền khối hiện tại. Để thực hiện điều này, EC đang xem xét lại các yêu cầu thiết kế sinh thái cho tất cả các loại nguồn điện bên ngoài, bao gồm bộ sạc không dây và bộ sạc pin di động.

Châu Âu đang định hình tương lai năng lượng di động ẢNH: YAHOO

Quy định mới sẽ có hiệu lực vào năm 2028 nhằm tạo điều kiện các nhà sản xuất có ba năm để thực hiện chuyển đổi. Hầu hết các thiết bị như smartphone và laptop đã chuyển sang sử dụng cáp USB-C rời, do đó người dùng có thể không phải chi thêm tiền ngay cả khi thị trường Mỹ cũng áp dụng quy định này. Mặc dù vậy, các laptop công suất cao và thiết bị nhà thông minh có thể gặp khó khăn hơn trong việc tuân thủ quy định mới.

Châu Âu có thể mở đường cho chuẩn bộ sạc USB-C

EC nhấn mạnh việc thúc đẩy chuẩn hóa USB-C là bước đi quan trọng nhằm giảm mức tiêu thụ điện năng, ô nhiễm và phát thải khí nhà kính. Hiện tại, hơn 400 triệu bộ nguồn ngoài được bán ra hằng năm tại châu Âu. Để đạt được mục tiêu này, EC đã đề xuất các biện pháp bổ sung như yêu cầu hiệu suất năng lượng tối thiểu và giới hạn mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ.

Theo thông cáo báo chí của EC, tất cả bộ sạc USB trên thị trường EU sẽ cần có ít nhất một cổng USB-C và hoạt động với cáp rời. Các thiết bị tuân thủ sẽ được gắn logo EU Common Charger. Tác động của quy định này đối với thị trường Mỹ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị, với ảnh hưởng ít hơn đối với các thiết bị nhỏ như điện thoại và thiết bị đeo.

Apple có chịu dùng cổng USB-C, bỏ cổng lightning?

Các thương hiệu lớn như Apple và Samsung đã bắt đầu áp dụng cáp USB-C có thể tháo rời cho các sản phẩm của họ, bao gồm cả laptop và tablet. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở các laptop chơi game, vốn yêu cầu bộ sạc công suất cao cồng kềnh. Các thương hiệu sẽ cần điều chỉnh sản phẩm của mình để đáp ứng quy định mới mà không gây khó khăn cho người tiêu dùng.

Với những gì mô tả, hy vọng rằng các thương hiệu sẽ sớm áp dụng quy định của EU để mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng trên toàn cầu.