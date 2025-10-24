Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Apple bất ngờ giúp người dùng rời iPhone dễ dàng hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
24/10/2025 10:35 GMT+7

Apple vừa lặng lẽ phát triển công cụ mới mang tên AppMigrationKit nhằm đơn giản hóa việc chuyển dữ liệu ứng dụng của bên thứ ba giữa các nền tảng iOS và Android.

Theo 9to5Mac, AppMigrationKit cho phép người dùng thực hiện việc chuyển dữ liệu ứng dụng một lần giữa các thiết bị của Apple và Android. Công cụ này tương thích với các thiết bị chạy iOS 26.1 và iPadOS 26.1 trở lên, hiện trong giai đoạn thử nghiệm. Đặc biệt, Apple nhấn mạnh rằng AppMigrationKit không hỗ trợ việc di chuyển dữ liệu giữa các thiết bị iOS hoặc iPadOS, mà chỉ dành riêng cho việc chuyển dữ liệu đến và đi từ các thiết bị Android.

Apple bất ngờ giúp người dùng 'dứt áo' rời iPhone dễ hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Hình ảnh được phát hiện là của công cụ AppMigrationKit

ẢNH: 9to5MAC

Động thái chưa từng có của Apple

Theo tài liệu hướng dẫn, các nhà phát triển có thể xác định ứng dụng của họ sẽ nhập dữ liệu, xuất dữ liệu hay cả hai. Điều này được thực hiện thông qua việc tạo một tiện ích mở rộng ứng dụng tuân thủ giao thức AppMigrationExtension. Khi người dùng thiết lập một thiết bị mới, dữ liệu từ tất cả ứng dụng đã triển khai sẽ được bao gồm trong gói chuyển dữ liệu. Sau khi quá trình hoàn tất, nhà phát triển cũng có thể nhập dữ liệu được lưu trữ trên đám mây vào thiết bị mục tiêu.

AppMigrationKit sẽ hoạt động cùng với tính năng "Transfer to Android" mà Apple giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5. Apple cũng đang phát triển thêm tùy chọn này trong phần Settings của iPhone. Khi người dùng chọn tùy chọn này, màn hình khởi động sẽ hiển thị thông tin về những dữ liệu có thể và không thể chuyển giữa các thiết bị.

Đối với các nhà phát triển, Apple khuyến nghị kiểm tra tài liệu hướng dẫn để chuẩn bị cho công cụ di chuyển sắp tới. Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về tiện ích mở rộng ứng dụng, quy trình xuất và nhập dữ liệu, cũng như các số liệu thống kê liên quan đến việc di chuyển.

Mặc dù AppMigrationKit vẫn chưa được xác nhận sẽ phát hành cùng với iOS 26.1, việc công bố tài liệu hướng dẫn cho thấy tính năng này sẽ sớm ra mắt.

