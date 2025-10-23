Apple muốn người dùng iPhone ngừng sử dụng Chrome

Mặc dù iPhone được cài sẵn trình duyệt Safari, nhiều người dùng lại chuộng Chrome hơn nhờ các tính năng thông minh như tích hợp trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Gemini, Google Lens hay khả năng đăng nhập dễ dàng bằng tài khoản Google. Dẫu vậy, Apple đã đưa ra những lý do mà người dùng nên ngừng sử dụng trình duyệt của Google.

Apple cho rằng người dùng iPhone nên gỡ bỏ Chrome ẢNH: CNN

Safari bảo mật hơn Chrome

Theo Apple, Safari không chỉ là trình duyệt mặc định mà còn là "lá chắn" bảo vệ người dùng iPhone trước các hình thức theo dõi trực tuyến. Trình duyệt này tích hợp hàng loạt công nghệ bảo mật như chặn cookie của bên thứ ba, ẩn địa chỉ IP, loại bỏ trình theo dõi khỏi liên kết khi duyệt ở chế độ riêng tư.

Động thái của Apple được đưa ra sau khi Google xác nhận sẽ không loại bỏ cookie theo dõi trên Chrome, vốn là công cụ cốt lõi trong hoạt động quảng cáo của hãng. Trong khi đó, Apple nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không kiếm tiền từ dữ liệu người dùng và luôn đặt quyền riêng tư làm trung tâm trong mọi sản phẩm.

Không dừng lại ở đó, bản cập nhật iOS 26 còn mang đến tính năng mới mang tên "Phòng chống lấy dấu vân tay và theo dõi nâng cao" giúp che giấu thông tin thiết bị, khiến việc theo dõi hành vi duyệt web gần như không thể thực hiện được.

Quảng cáo của Apple

Safari nhanh và mượt hơn trên iPhone

Ngoài vấn đề bảo mật, Apple cũng nhấn mạnh rằng các thử nghiệm nội bộ cho thấy Safari mang đến trải nghiệm duyệt web nhanh hơn tới 50% so với Chrome trên iPhone. Dù Chrome đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, Safari vẫn có lợi thế khi được tối ưu trực tiếp cho iOS và chip Apple Silicon.

Không chỉ có vậy, người dùng Safari còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái liền mạch: đồng bộ mật khẩu, dấu trang, tab và lịch sử duyệt trên mọi thiết bị Apple. Các tính năng như Quick Note và Visual Look Up cũng được đánh giá cao mang lại sự tiện lợi mà người dùng iPhone yêu thích.

Người dùng vẫn có thể sử dụng Chrome nếu họ thích trải nghiệm Gemini hay Google Lens. Nhưng nếu ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư, Safari rõ ràng là lựa chọn đáng tin cậy hơn, ít nhất là theo cách mà Apple muốn mọi người tin tưởng.