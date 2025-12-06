iPhone 17 thiếu hàng trên toàn cầu dù Pro Max vẫn đầy kho

Theo BGR, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn đang trở nên khó tìm hơn so với iPhone 17 Pro Max tại một số khu vực, bao gồm cả Mỹ. Đây là điều chưa từng có trên thị trường iPhone, trái ngược với xu hướng thông thường khi các mẫu Pro và Pro Max thường là những sản phẩm đầu tiên hết hàng, đồng thời dễ gặp vấn đề nguồn cung nhất trong tuần đầu tiên của tháng 12 hằng năm.

iPhone 17 đang ở trạng thái khó mua hơn bao giờ hết tại nhiều thị trường ẢNH: APPLE

iPhone 17 cơ bản mang thành công lớn cho Apple

Báo cáo mới nhất cho thấy, người tiêu dùng cần chờ 3 - 7 ngày làm việc để nhận được iPhone 17 cơ bản. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đã có sẵn hàng tại nhiều thị trường, mặc dù một số phiên bản bộ nhớ có thể hết hàng. Các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone Air không gặp tình trạng khan hiếm tại các thị trường được BGR khảo sát vào ngày 5.12.

BGR đã theo dõi thời gian giao hàng của iPhone 17 kể từ khi bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước. Mỗi thứ sáu, ngoại trừ Black Friday, dữ liệu báo cáo dựa trên ước tính thời gian giao hàng cho bốn mẫu iPhone mới, với dữ liệu thu thập từ các cửa hàng trực tuyến của Apple tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Ireland, Trung Quốc và Nhật Bản.

Dữ liệu kho hàng tuần này cho thấy Apple đã cải thiện khả năng cung ứng cho iPhone 17. Thời gian giao hàng của iPhone 17 Pro Max đã được rút ngắn so với 2 tuần trước. Tại Mỹ, các phiên bản 256 GB, 512 GB và 2 TB vẫn còn hàng, trong khi mẫu 1 TB có thời gian chờ từ 3 - 5 ngày ở Bắc Mỹ và 7 - 10 ngày ở Trung Quốc.

iPhone 17 Pro vẫn còn hàng và dễ mua hơn ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm hàng lại tái diễn với iPhone 17 cơ bản tại một số thị trường. Hiện tại, cả hai tùy chọn bộ nhớ (256 GB và 512 GB) trên tất cả các màu sắc đều đã hết hàng tại các khu vực được theo dõi. Thời gian giao hàng là 3 - 5 ngày làm việc tại châu Âu và châu Á, và 5 - 7 ngày làm việc tại Bắc Mỹ. Đặc biệt, iPhone 17 tiếp tục khan hiếm tại Nhật Bản - nơi sản phẩm đã có hàng từ hai tuần trước.

Theo báo cáo của IDC, dòng iPhone 17 dự kiến sẽ mang về doanh số kỷ lục cho Apple trong quý và cả năm. Hơn nữa, iPhone 17 đã giúp toàn bộ thị trường smartphone vượt qua kỳ vọng tăng trưởng. Các số liệu kiểm tra cho thấy nhu cầu về iPhone 17 vẫn mạnh mẽ trong tháng 12.