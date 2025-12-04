iPhone 17 Pro bất ngờ mất tính năng có từ đời iPhone 12 Pro

Tính năng này cho phép người dùng thu được nhiều ánh sáng hơn giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong môi trường tối. Đến năm 2020, dòng iPhone 12 Pro trở thành sản phẩm đầu tiên kết hợp Night Mode với chế độ Portrait (Chân dung) nhờ vào cảm biến LiDAR, cho phép chụp ảnh chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu.

Cảm biến iPhone 17 Pro mạnh hơn nhưng chụp chân dung đêm lại thua đời cũ ẢNH: Foundry

Người dùng iPhone 17 Pro dường như đang gặp phải một vấn đề: Không thể sử dụng Night Mode khi chụp ảnh chân dung. Thông tin này được một người dùng chia sẻ trên Apple Discussion Forum khi cho biết: "Ngay cả khi tôi che ống kính, Night Mode vẫn không xuất hiện - chỉ có đèn flash bật lên, điều mà tôi không muốn và đã tắt". Trong khi đó, ở chế độ chụp ảnh thông thường, Night Mode hoạt động hoàn hảo.

iPhone 17 Pro gặp lỗi hay Apple cố tình cắt tính năng?

Đáng chú ý, trang hỗ trợ của Apple cho biết tính năng Portrait kết hợp với Night Mode chỉ hoạt động từ iPhone 12 Pro đến iPhone 16 Pro, nhưng không có trên iPhone 17 Pro. Đây là chi tiết thực sự gây ngạc nhiên khi các mẫu iPhone 17 vẫn hỗ trợ chế độ chụp ảnh selfie ban đêm và quay video time-lapse.

Sự khác biệt giữa chụp ảnh Portrait vào ban đêm giữa iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max ẢNH: Foundry

Lý do cho sự thiếu hụt này trên iPhone 17 Pro vẫn chưa được làm rõ, mặc dù tất cả các cảm biến, bao gồm cả LiDAR, vẫn còn tồn tại. Các cảm biến camera trên iPhone 17 Pro cũng đã được cải tiến về kích thước và chất lượng. Nhiều nguồn tin cho rằng, có thể việc thay đổi vị trí của LiDAR và đèn pin trên iPhone 17 Pro đã ảnh hưởng đến độ tin cậy của công nghệ này, dẫn đến việc Apple quyết định loại bỏ tính năng Night Mode khi người dùng chụp ảnh Portrait trên iPhone 17 Pro.