Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro bất ngờ mất tính năng có từ đời iPhone 12 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
04/12/2025 16:12 GMT+7

Năm 2019, Apple giới thiệu tính năng Night Mode (Chế độ Ban đêm) trên iPhone 11 nhằm nâng cao hiệu suất camera trong điều kiện thiếu sáng.

Tính năng này cho phép người dùng thu được nhiều ánh sáng hơn giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong môi trường tối. Đến năm 2020, dòng iPhone 12 Pro trở thành sản phẩm đầu tiên kết hợp Night Mode với chế độ Portrait (Chân dung) nhờ vào cảm biến LiDAR, cho phép chụp ảnh chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 17 Pro bất ngờ mất tính năng từng có từ đời iPhone 12 Pro - Ảnh 1.

Cảm biến iPhone 17 Pro mạnh hơn nhưng chụp chân dung đêm lại thua đời cũ

ẢNH: Foundry

Người dùng iPhone 17 Pro dường như đang gặp phải một vấn đề: Không thể sử dụng Night Mode khi chụp ảnh chân dung. Thông tin này được một người dùng chia sẻ trên Apple Discussion Forum khi cho biết: "Ngay cả khi tôi che ống kính, Night Mode vẫn không xuất hiện - chỉ có đèn flash bật lên, điều mà tôi không muốn và đã tắt". Trong khi đó, ở chế độ chụp ảnh thông thường, Night Mode hoạt động hoàn hảo.

iPhone 17 Pro gặp lỗi hay Apple cố tình cắt tính năng?

Đáng chú ý, trang hỗ trợ của Apple cho biết tính năng Portrait kết hợp với Night Mode chỉ hoạt động từ iPhone 12 Pro đến iPhone 16 Pro, nhưng không có trên iPhone 17 Pro. Đây là chi tiết thực sự gây ngạc nhiên khi các mẫu iPhone 17 vẫn hỗ trợ chế độ chụp ảnh selfie ban đêm và quay video time-lapse.

iPhone 17 Pro bất ngờ mất tính năng từng có từ đời iPhone 12 Pro - Ảnh 2.

Sự khác biệt giữa chụp ảnh Portrait vào ban đêm giữa iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max

ẢNH: Foundry

Lý do cho sự thiếu hụt này trên iPhone 17 Pro vẫn chưa được làm rõ, mặc dù tất cả các cảm biến, bao gồm cả LiDAR, vẫn còn tồn tại. Các cảm biến camera trên iPhone 17 Pro cũng đã được cải tiến về kích thước và chất lượng. Nhiều nguồn tin cho rằng, có thể việc thay đổi vị trí của LiDAR và đèn pin trên iPhone 17 Pro đã ảnh hưởng đến độ tin cậy của công nghệ này, dẫn đến việc Apple quyết định loại bỏ tính năng Night Mode khi người dùng chụp ảnh Portrait trên iPhone 17 Pro.

Tin liên quan

Apple khoe tính năng đột phá có trên iPhone 17 Pro

Apple khoe tính năng đột phá có trên iPhone 17 Pro

Apple Anh vừa giới thiệu một quảng cáo truyền hình mới để giới thiệu về hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone iPhone 17 Pro IPhone 16 Pro Portrait Night Mode Apple Tính năng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận