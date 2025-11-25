Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple khoe tính năng đột phá có trên iPhone 17 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
25/11/2025 09:24 GMT+7

Apple Anh vừa giới thiệu một quảng cáo truyền hình mới để giới thiệu về hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Với chip A19 Pro mạnh mẽ, nhiều người lo ngại rằng các thiết bị cao cấp này có thể trở nên nóng khi xử lý các tác vụ phức tạp. Để giải quyết vấn đề, Apple chỉ ra trong quảng cáo rằng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã được trang bị một công cụ tản nhiệt mới giúp di chuyển nhiệt ra khỏi chip.

Apple khoe tính năng đột phá mọi người cần biết về iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Hệ thống buồng hơi trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max giúp máy luôn mát mẻ

ẢNH: PHONEARENA

Công cụ tản nhiệt được áp dụng là buồng hơi - một hộp kim loại chứa chất lỏng được bịt kín bên trong. Khi chip A19 Pro nóng lên, chất lỏng trong buồng sẽ hấp thụ nhiệt và chuyển thành hơi, sau đó khí sẽ lan tỏa khắp buồng giúp tản nhiệt hiệu quả. Khi hơi nước gặp phần mát hơn của buồng, nó sẽ ngưng tụ trở lại thành lỏng để tạo thành một chu trình lặp lại.

Mặc dù iPhone 17 Pro không phải là điện thoại đầu tiên sử dụng công nghệ buồng hơi, như Asus, Samsung hay LG đều từng áp dụng, nhưng Apple có thể là hãng đầu tiên quảng bá tính năng này một cách mạnh mẽ trong quảng cáo.

Cách Apple khoe công nghệ làm mát trên iPhone 17 Pro

Quảng cáo bắt đầu với hình ảnh một người đàn ông ướt đẫm mồ hôi đang chạy giữa sa mạc. Giọng nói lồng ghép cho biết: "Chip Apple A19 Pro được làm mát bằng hơi nước. Bởi vì khi bạn chạy ở trạng thái mát mẻ, bạn có thể vượt qua giới hạn của bản thân và xử lý một khối lượng lớn các nhiệm vụ khó khăn một cách dễ dàng".

Apple khoe tính năng đột phá mọi người cần biết về iPhone 17 Pro - Ảnh 2.

Hệ thống làm mát buồng hơi có trên iPhone 17 Pro

ẢNH: TECHEBLOG

Để minh họa, người đàn ông bắt đầu chạy nhanh hơn, lướt ngón tay trên các phím đàn piano siêu dài và giải khối Rubik cùng lúc. Cuối cùng, dòng chữ tạm dịch "Làm mát bằng hơi nước cho hiệu suất đáng kinh ngạc" xuất hiện, cùng hình ảnh chip A19 Pro và iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ.

Nếu đã sử dụng iPhone trong vài năm qua, người dùng có thể nhận thấy, nhờ vào buồng hơi, các mẫu iPhone 17 Pro không còn làm nóng tay mình, từ đó cho phép thiết bị hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Đây cũng chính là thông điệp mà quảng cáo muốn truyền tải.

