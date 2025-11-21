Điều gì khiến Apple quyết định loại bỏ vật liệu titan trên iPhone 17 Pro?

Theo Apple, quyết định này nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt của thiết bị. Điều này bắt nguồn từ khi chip A17 Pro dựa trên công nghệ 3nm xuất hiện, người dùng đã nhận thấy dù con chip này rất mạnh mẽ, nó dễ bị quá nhiệt dẫn đến hiện tượng giảm xung nhịp và không thể duy trì hiệu suất ổn định. Kết quả là iPhone Pro với khung titan vẫn tạo cảm giác khó chịu khi cầm nắm để chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng.

Apple có lý do để sử dụng khung nhôm cho iPhone 17 Pro ẢNH: MACRUMORS

Vấn đề là việc hạ cấp vật liệu khung titan sang nhôm trên iPhone 17 Pro khiến không ít người cảm thấy bất bình, đặc biệt khi khung nhôm thậm chí còn kém sang hơn cả thép không gỉ mà Apple đã áp dụng trên các mẫu iPhone 12 Pro và 14 Pro. Thép không gỉ có khả năng dẫn nhiệt kém hơn nhôm nhưng tốt hơn titan. Hơn nữa, khung thép không gỉ ít bị trầy xước hay móp méo hơn so với khung nhôm của iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, Apple đã bổ sung một buồng tản nhiệt hơi nước mới trên iPhone 17 Pro - một tính năng mà các nhà sản xuất Android như Asus và Samsung đã áp dụng từ lâu. Buồng tản nhiệt này hoạt động bằng cách chứa một lượng nhỏ chất lỏng, giúp tản nhiệt hiệu quả hơn khi bộ xử lý nóng lên. Khi chất lỏng chuyển thành hơi, nó sẽ di chuyển đến các bộ phận mát hơn, nơi nhiệt được giải phóng và ngưng tụ lại thành chất lỏng, sau đó truyền nhiệt ra khung kim loại.

Câu hỏi đặt ra là liệu việc sử dụng nhôm có tạo sự khác biệt lớn? Bài kiểm tra được báo cáo từ PhoneArena cho thấy, iPhone 17 Pro không chỉ nhanh hơn nhiều so với iPhone 16 Pro mà còn có hiệu suất tốt hơn.

Khả năng tản nhiệt giữa iPhone 16 Pro (titan) và iPhone 17 Pro (nhôm)

Để tìm câu trả lời, PhoneArena đã tiến hành một thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng tản nhiệt của hai mẫu điện thoại mới nhất từ Apple: iPhone 16 Pro và 17 Pro, với sự hỗ trợ của camera FLIR ghi lại trong các tình huống khác nhau.

Nhiệt độ tương đương giữa 2 máy khi ở chế độ nhàn rỗi ẢNH: PHONEARENA

Khi ở chế độ chờ

Sau 20 phút không hoạt động, cả hai điện thoại đều cho thấy nhiệt độ ổn định. iPhone 16 Pro có điểm nhiệt độ cao nhất khoảng 41°C, tập trung chủ yếu ở khu vực gần phím âm lượng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro có nhiệt độ cao nhất khoảng 36°C, chỉ cao hơn 5 độ so với nhiệt độ khi ở chế độ nhàn rỗi nhưng thấp hơn 5 độ so với iPhone 16 Pro.

Kiểm tra hiệu suất

Khi thực hiện bài kiểm tra 3DMark Wildlife Extreme Stress Test, sau 3 phút, iPhone 16 Pro ghi nhận nhiệt độ lên tới 45°C, trong khi iPhone 17 Pro chỉ đạt 42°C. Điều này cho thấy iPhone 16 Pro có xu hướng tập trung nhiệt ở một điểm, trong khi iPhone 17 Pro tản nhiệt đều hơn giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi cầm nắm.

Nhôm giúp iPhone 17 Pro (phải) tản nhiệt tốt hơn nhiều so với tiền nhiệm ẢNH: PHONEARENA

Thời gian hạ nhiệt

Sau khi dừng bài kiểm tra, cả hai điện thoại đều hạ nhiệt nhanh chóng. Sau 5 phút, iPhone 16 Pro đã giảm xuống còn khoảng 36°C, tương tự như iPhone 17 Pro. Sau 10 phút, không có sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ giữa hai thiết bị.

Những đánh giá này cho thấy, khung titan trên iPhone 16 Pro có thể khiến thiết bị cảm thấy nóng hơn khi thực hiện các tác vụ nặng, trong khi iPhone 17 Pro tản nhiệt tốt hơn nhờ khung nhôm, giúp nhiệt độ phân bố đều hơn. Tuy nhiên, cả hai điện thoại đều có khả năng hạ nhiệt tương tự.