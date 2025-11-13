iPhone 18 Pro sẽ chia tay thiết kế của iPhone 17 Pro?

Sau nhiều thế hệ sử dụng thiết kế tương tự, Apple đã quyết định cải tiến thiết kế cho cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều yêu thích sự thay đổi này, buộc Apple phải đưa ra kế hoạch thay đổi thiết kế cho iPhone 18 Pro.

Apple sẵn sàng chia tay với thiết kế hai tông màu dù mới chỉ giới thiệu một năm ẢNH: PHONEARENA

Theo PhoneArena, Apple đang nỗ lực giảm thiểu sự tương phản giữa màu sắc của thân nhôm và mặt kính ở mặt sau của iPhone 18 Pro. Điều này là vì iPhone 17 Pro hiện sử dụng mặt kính để hỗ trợ sạc không dây, nhưng màu sắc của mặt kính lại không đồng nhất với khung máy. Nếu không thích sự khác biệt này, iPhone 18 Pro có thể là lựa chọn lý tưởng.

iPhone 18 Pro là bước chạy đà cho phiên bản kỷ niệm 20 năm

Ngoài ra, iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị công nghệ Face ID dưới màn hình nhằm chuẩn bị cho mẫu iPhone Pro kỷ niệm 20 năm vào năm 2027, với màn hình không có bất kỳ đường cắt nào. Apple cũng đang xem xét việc làm cho iPhone 18 Pro dày hơn để có thể trang bị pin lớn hơn. Thậm chí công ty muốn loại bỏ hoàn toàn chip không dây của Qualcomm, thay vào đó là modem di động do chính Apple phát triển.

iPhone 17 Pro, iPhone Air: Những than phiền đầu tiên

Mặc dù việc thay đổi mặt lưng đồng màu có vẻ là một nâng cấp nhỏ, nhưng đây chắc chắn là một điểm nhấn đáng chú ý mà người dùng sẽ đánh giá cao. Bên cạnh đó, người dùng cũng hy vọng Apple mang trở lại lựa chọn màu đen cho phiên bản Pro.