Rò rỉ kế hoạch lớn cho iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple

Theo WCCF Tech, giấc mơ về một chiếc iPhone toàn màn hình không tì vết, không còn 'tai thỏ' hay Dynamic Island, có thể sắp trở thành hiện thực... hoặc cũng có thể còn rất xa. Một tin đồn mới vừa bùng nổ, cho rằng Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng thiết kế vào năm 2027, nhưng ngay lập tức bị một chuyên gia hàng đầu trong ngành 'dội gáo nước lạnh'.

Rò rỉ về kế hoạch lớn cho 'iPhone 20' của Apple

Theo chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang lên kế hoạch 'giấu' hoàn toàn camera trước xuống dưới màn hình vào năm 2027. Điều đáng chú ý là ông cũng khẳng định toàn bộ hệ thống camera TrueDepth (phục vụ cho Face ID) cũng sẽ được 'ẩn' đi, mang lại trải nghiệm toàn màn hình thực sự.

iPhone 20 sẽ có màn hình 'không tì vết'? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Tin đồn này được củng cố thêm bằng dự đoán rằng dòng iPhone 18 (ra mắt năm 2026) sẽ là thế hệ chuyển sang thiết kế 'đục lỗ' đơn giản, trước khi tiến tới cuộc cách mạng vào năm 2027.

Lý do năm 2027 được chọn làm cột mốc không phải là ngẫu nhiên. Đây sẽ là thời điểm đánh dấu 20 năm kể từ ngày cố CEO Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Tương tự như cách Apple 'nhảy cóc' từ iPhone 8 lên iPhone X (kỷ niệm 10 năm) vào năm 2017, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng công ty sẽ bỏ qua tên gọi 'iPhone 19' và ra mắt 'iPhone 20' như một phiên bản kỷ niệm đặc biệt, có thể bao gồm tới sáu mẫu khác nhau.

Tuy nhiên, khi người hâm mộ của Apple còn đang mừng thầm, một tiếng nói cực kỳ uy tín trong ngành đã lên tiếng 'phản pháo'. Theo đó, Ross Young, người sáng lập và CEO của Display Supply Chain Consultants (DSCC), đã đưa ra một dự đoán hoàn toàn trái ngược.

Ông vốn là người nổi tiếng với thành tích dự đoán chính xác gần như tuyệt đối về các sản phẩm của Apple, cho rằng mốc thời gian 2027 là quá lạc quan. Theo ông Young, quá trình chuyển đổi sang một chiếc iPhone toàn màn hình của Apple sẽ diễn ra theo ba giai đoạn và thiết kế "hoàn toàn không khuyết điểm" (notchless) sẽ không thể xuất hiện trước năm 2030.

Với kinh nghiệm và uy tín đã được chứng minh của Ross Young, giới công nghệ có xu hướng nghiêng về mốc thời gian 2030. Điều này có nghĩa là trong khi Apple chắc chắn đang làm việc với công nghệ camera ẩn dưới màn hình, người dùng có lẽ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa.