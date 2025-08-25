Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone gập 'hồi sinh' Touch ID và có tới 4 camera

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/08/2025 11:37 GMT+7

iPhone gập sẽ không có Face ID, nhưng được trang bị tới 4 camera và màn hình "thần thánh".

Theo MacRumors, nhà báo uy tín Mark Gurman của Bloomberg vừa tung ra một loạt thông tin rò rỉ đắt giá về chiếc iPhone gập rất được mong đợi của Apple. Theo đó, siêu phẩm này sẽ có tới 4 camera, sử dụng Touch ID thay cho Face ID và dự kiến sẽ chính thức trình làng vào năm sau.

iPhone gập của Apple sẽ là siêu phẩm cho năm 2026

Trong bản tin Power On mới nhất, nhà báo Mark Gurman đã phác họa một bức tranh chi tiết và đầy bất ngờ về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Kết hợp với các thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chân dung của một trong những sản phẩm được mong chờ nhất của 'nhà táo' đang ngày một rõ ràng hơn.

iPhone gập sẽ mang Touch ID trở lại và có tới 4 camera - Ảnh 1.

Gần như toàn bộ thông tin về iPhone gập đã lộ diện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Thay đổi gây chú ý nhất có lẽ là việc Apple sẽ loại bỏ Face ID trên chiếc iPhone gập để mang Touch ID trở lại. Tương tự như các mẫu iPad Air và iPad mini mới, cảm biến vân tay này có khả năng cao sẽ được tích hợp thẳng vào nút nguồn.

Thiết bị sẽ có thiết kế dạng quyển sách (Fold) và được trang bị một hệ thống camera độc đáo gồm 4 ống kính với hai camera ở mặt sau, một camera selfie ở màn hình ngoài và một camera ở màn hình gập bên trong.

Đáng chú ý, nếp gấp luôn là điểm yếu lớn nhất của điện thoại gập và Apple dường như đã tìm ra lời giải. Cả hai chuyên gia Gurman và Kuo đều cho rằng iPhone gập sẽ có nếp gấp "ít lộ hơn" hoặc thậm chí là "không có nếp gấp". Để làm được điều này, Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ màn hình in-cell kết hợp với một tấm nền kim loại được khoan bằng laser, giúp phân tán lực căng khi uốn gập và làm mờ tối đa vết hằn trên màn hình.

Các chi tiết cấu hình khác và thời điểm ra mắt của iPhone gập:

  • Kích thước màn hình: 5,5 inch cho màn hình ngoài và 7,8 inch cho màn hình trong (theo Ming-Chi Kuo).
  • Kết nối: Sử dụng modem C2 thế hệ thứ hai của Apple và sẽ loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý.
  • Màu sắc: Apple đang thử nghiệm hai phiên bản màu cơ bản là đen và trắng.
  • Ngày ra mắt: Cả hai nguồn tin uy tín đều đồng loạt khẳng định Apple đang lên kế hoạch ra mắt chiếc iPhone gập này vào năm tới (2026).

