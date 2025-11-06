Apple thừa nhận iOS 26.1 gây hao pin, nóng máy

Theo Yahoo Tech, sau bản cập nhật iOS 26 (giới thiệu tính năng Liquid Glass) được mong đợi, Apple đã nhanh chóng tung ra bản vá iOS 26.1 vào ngày 3.11. Bản cập nhật này không chỉ bổ sung các tùy chỉnh sâu hơn cho Liquid Glass mà còn mang đến 11 tính năng mới, bao gồm các cải tiến về camera, bảo mật, Apple Intelligence và phản hồi xúc giác (haptic).

iOS 26.1 khiến nhiều iPhone hao pin và nóng máy

Nhưng ngay sau khi cài đặt, nhiều người dùng đã đồng loạt phàn nàn trên các diễn đàn về một vấn đề nghiêm trọng khi pin iPhone của họ tụt nhanh hơn mức bình thường, kèm theo hiện tượng nóng máy.

iOS 26.1 gây hao pin, nóng máy khiến người dùng lo lắng ẢNH: PHONG ĐỖ

Trước tình trạng này, Apple đã đưa ra một thông báo chính thức để làm rõ vấn đề. Theo đó, hãng cho biết: "Đây là hiện tượng tự nhiên".

Theo một bản ghi chú chính thức từ Apple, tình trạng hao pin và nóng máy tạm thời sau khi cập nhật là một hiện tượng tự nhiên, chứ không phải là một lỗi mới của iOS 26.1. Thông báo giải thích rằng sau khi cài đặt một bản phát hành mới, đặc biệt là các bản cập nhật lớn, thiết bị cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn tất các quy trình thiết lập chạy âm thầm trong nền.

Các quy trình này gồm có:

Lập chỉ mục (Indexing) : Sắp xếp lại dữ liệu và tệp tin để tính năng tìm kiếm (Search) hoạt động.

: Sắp xếp lại dữ liệu và tệp tin để tính năng tìm kiếm (Search) hoạt động. Tải tài nguyên mới : Tải về các dữ liệu mới cho hệ điều hành và ứng dụng.

: Tải về các dữ liệu mới cho hệ điều hành và ứng dụng. Cập nhật ứng dụng: Hoàn tất việc tối ưu hóa các ứng dụng cho phiên bản iOS mới.

Apple nhấn mạnh cho đến khi các quy trình này hoàn tất, người dùng có thể sẽ thấy iPhone của mình hao pin và nóng lên nhanh hơn. Cường độ của vấn đề này cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng và lượng dữ liệu của mỗi cá nhân.

Vì vậy, tuyên bố của Apple khẳng định vấn đề hao pin không chỉ xảy ra với iOS 26.1 mà là hiện tượng chung sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật lớn nào. Người dùng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi vài giờ (hoặc một ngày) để thiết bị ổn định trở lại.