Apple phát hành iOS 18.7.2 cho iPhone chưa cập nhật lên iOS 26

iOS 18.7.2 thu hút sự chú ý sau hơn một năm kể từ khi ra mắt, đặc biệt dành cho những chiếc iPhone không tương thích với phiên bản mới nhất. Thông thường, các phiên bản cũ không trải qua quá trình thử nghiệm beta như phiên bản mới hơn.

iOS 18.7.2 mang đến nhiều bản vá bảo mật nhằm bảo vệ người dùng iPhone chưa cập nhật iOS 26 ẢNH: APPLEINSIDER

Bản cập nhật iOS 18.7.2 nhỏ nhưng quan trọng

Mặc dù nhỏ nhưng iOS 18.7.2 rất quan trọng khi tập trung vào việc nâng cao bảo mật cho người dùng. Trang web bảo mật của Apple cho biết bản cập nhật này sửa lỗi cho nhiều ứng dụng gốc trên iPhone, bao gồm App Store, Máy ảnh, Ghi chú và Tìm kiếm.

Nếu vẫn đang sử dụng iOS 18 mà chưa nâng cấp lên iOS 26, việc cập nhật này là rất cần thiết. Số lượng bản vá bảo mật được phát hành cho phiên bản này rất ấn tượng, giúp ngăn chặn các thiết bị cũ trở nên dễ bị tấn công.

Cùng với iOS 18.7.2, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.2 nhằm nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc bảo vệ người dùng trên các thiết bị cũ. Theo ghi chú phát hành, bản cập nhật này bao gồm "các bản sửa lỗi bảo mật quan trọng và được khuyến nghị cho tất cả người dùng".

Review nháy mắt, há miệng, lè lưỡi lướt iPhone: Hay thật nhưng kỳ cục?

Đối với những chiếc iPhone có khả năng nâng cấp lên iOS 26 và hiện chạy iOS 18, người dùng vẫn có thể sẵn sàng để cập nhật iOS 18.7.2. Apple đã phát hành hai phiên bản iOS 26, trong đó iOS 26.1 là phiên bản mới nhất được ra mắt cách nay vài ngày.

iOS 26.1 mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý và một trong những tính năng nổi bật là khả năng điều chỉnh Liquid Glass, cho phép người dùng chọn tùy chọn Trong suốt (mặc định) hoặc Tô màu. Ngoài ra, thời lượng pin cũng được cải thiện đáng kể - một vấn đề đã tồn tại trên cả thiết bị cũ và mới. Nếu đang cân nhắc nâng cấp, hãy cập nhật ngay bây giờ. Ngoài ra, iOS 26.2 hiện được Apple phát triển và dự kiến ra mắt cuối năm 2025.