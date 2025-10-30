5 tính năng mới trên iOS 26 được người dùng Android ao ước

Theo BGR, cuộc đua giữa Android và iOS dường như không bao giờ có hồi kết, cả hai gã khổng lồ công nghệ đều liên tục tung ra những 'chiêu bài' để giữ chân người dùng. Mới đây nhất, loạt tính năng được Apple tung ra, đặc biệt là trên iOS 26, đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ, có khả năng cám dỗ ngay cả những 'fan cứng' của Android.

Đặc biệt, nếu bạn là người dùng Android có đam mê quay phim, những cái tên như Apple ProRes RAW, ghi hình open-gate (toàn cảm biến) và ứng dụng Final Cut Camera 2.0 có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại. Với những công cụ tiên tiến này, một số nhà quay phim thậm chí còn cân nhắc từ bỏ chiếc máy ảnh không gương lật đắt tiền để chuyển sang iPhone.

iOS 26 mang đến những tính năng được fan Android ao ước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Dưới đây là 5 tính năng hàng đầu của iOS đang khiến cộng đồng người dùng Android phải đặt câu hỏi về lựa chọn của mình.

1. 'Đặc sản' iOS 26 mang tên ProRes RAW

Đối với đa số người dùng, tính năng này có thể không quá quan trọng. Nhưng với giới quay phim chuyên nghiệp, đây là một thứ có thể 'thay đổi cuộc chơi'. Apple ProRes RAW lưu lại toàn bộ dữ liệu thô từ cảm biến, mang lại khả năng kiểm soát tuyệt đối về màu sắc và cân bằng trắng trong quá trình hậu kỳ.

Không giống như ProRes thông thường (vốn đã rất tốt), ProRes RAW cho phép các nhà làm phim 'cứu' được những cảnh quay sai sáng hoặc sai cân bằng trắng một cách ngoạn mục. Đây là công cụ tiêu chuẩn được sử dụng trên các phim trường chuyên nghiệp và giờ đây nó nằm gọn trong một chiếc iPhone.

2. Final Cut Camera 2.0 là bộ đôi hoàn hảo

Để khai thác sức mạnh của ProRes RAW, bạn cần một ứng dụng tương xứng và Final Cut Camera 2.0 chính là câu trả lời độc quyền của Apple (trong khi ứng dụng Blackmagic Camera cũng có trên Android). Ứng dụng này không chỉ cho phép quay ProRes RAW và RAW HQ (chất lượng cao hơn) mà còn mở khóa tính năng 'open-gate'.

Tính năng này tận dụng toàn bộ kích thước cảm biến để tăng trường nhìn, cho phép người dùng linh hoạt hơn khi cắt cúp hoặc ổn định khung hình. Thêm vào đó, Apple Log 2 cung cấp dải động (dynamic range) siêu rộng, dù cảnh quay gốc trông phẳng và xám nhưng lại chứa đựng một lượng thông tin màu sắc khổng lồ để chỉnh sửa sau này.

Một lưu ý quan trọng là quay video với ProRes RAW sẽ 'ngốn' dung lượng lớn, vì vậy ngay cả phiên bản iPhone 2 TB cũng không đủ sức chứa. Người dùng bắt buộc phải sử dụng một ổ cứng SSD ngoài, đây cũng là lý do cổng USB-C trên iPhone trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết.

3. Hệ sinh thái liền mạch

Đây chính là 'vũ khí bí mật' của Apple. Tính năng Continuity khiến việc đầu tư vào hệ sinh thái 'nhà táo' trở nên đáng giá, dù đắt đỏ.

Bạn có thể AirDrop ảnh, danh bạ hay thậm chí sao chép văn bản trên iPhone và dán trực tiếp lên MacBook. Khi iPhone ở phòng khác, bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi hoặc xem thông báo ngay trên máy Mac. Cần thêm không gian làm việc? iPad ngay lập tức biến thành màn hình phụ. Sự liền mạch này tạo ra một trải nghiệm làm việc mượt mà đến mức khó có thể tìm thấy ở nền tảng khác.

Hệ sinh thái liền mạch giữa các thiết bị là 'chìa khóa vàng' của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

4. Biến iPhone thành remote điều khiển Apple TV

Có một tiện ích nhỏ nhưng hữu ích. Apple TV hiện được xem là một thiết bị giải trí tuyệt vời, nhưng vấn đề cố hữu là chiếc điều khiển từ xa dễ bị thất lạc. Thay vì lục tung nhà, bạn chỉ cần mở trung tâm điều khiển trên iPhone và biến nó thành chiếc remote tức thì.

Nhưng giá trị lớn nhất của tính năng này là khả năng dùng bàn phím iPhone để nhập liệu. Việc gõ các mật khẩu dài, phức tạp hay tìm kiếm tên phim trên TV trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

5. Nâng cấp chất lượng cuộc gọi với Continuity Webcam

Tuy nhiên, iFan từ lâu đã phải 'chịu trận' việc webcam tích hợp trên hầu hết laptop (kể cả MacBook) đều có chất lượng trung bình, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Hiểu được điều đó, Apple đã giải quyết vấn đề này một cách thông minh khi biến camera sau vượt trội của iPhone thành webcam cho máy Mac.

Chỉ cần bật tính năng này, iPhone sẽ tự động kết nối không dây. Chất lượng hình ảnh giữa webcam tích hợp và Continuity Camera thực sự là 'một trời một vực', mang lại hình ảnh sắc nét như thể bạn đang dùng một máy ảnh chuyên nghiệp. Mặc dù Android có các giải pháp tương tự, phiên bản không dây và tích hợp sâu của Apple đã đặt nó ở một đẳng cấp riêng.