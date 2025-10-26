Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lỗi nhỏ trên iPhone vừa được phát hiện sau 18 năm

Kiến Văn
Kiến Văn
26/10/2025 15:27 GMT+7

Một người dùng iPhone đã gây bất ngờ cho cộng đồng khi phát hiện ra một lỗi thiết kế gần như không thể nhận thấy trên hệ điều hành iOS.

Cụ thể, vòng tròn màu trắng trên biểu tượng loa của iPhone không hoàn toàn tròn, với một phần lõm nhỏ ở góc trên bên trái khiến nó trông giống như được vẽ bằng tay. Điều đáng ngạc nhiên là lỗi này đã tồn tại suốt hơn 18 năm qua, kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007.

Một lỗi cực nhỏ trên iPhone tồn tại suốt 18 năm vừa được phát hiện - Ảnh 1.

Lỗi thiết kế trên iPhone mới chỉ vừa được vén màn gần đây

ẢNH: REUTERS

Với hơn 3 tỉ chiếc iPhone đã được bán ra trên toàn cầu, Apple là công ty được biết đến khi luôn chú trọng đến từng chi tiết trong thiết kế sản phẩm. Chính vì vậy, phát hiện mới đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người hâm mộ thương hiệu.

Cộng đồng iFan tranh luận với lỗi thiết kế trên iPhone

Mặc dù không nghiêm trọng như những sự cố gần đây liên quan đến iPhone 17 Pro, như tình trạng mất màu hay cụm camera dễ bị trầy xước, bài viết trên Reddit được đăng bởi tài khoản autistic_prodigy28 liên quan đến lỗi thiết kế iPhone trong hơn 18 năm qua đã thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng.

Trong khi nhiều người tỏ ra ngạc nhiên hoặc đùa cợt, một số khác cho rằng lỗi này là "không thể chấp nhận được". Ngược lại, cũng có những người bảo vệ Apple khi cho rằng đây chỉ là một chi tiết quá nhỏ để bị phát hiện trong các bài kiểm tra giao diện.

Một lỗi cực nhỏ trên iPhone tồn tại suốt 18 năm vừa được phát hiện - Ảnh 2.
Một lỗi cực nhỏ trên iPhone tồn tại suốt 18 năm vừa được phát hiện - Ảnh 3.

Cái nhìn rõ hơn về lỗi thiết kế trên iPhone

ẢNH: REDDIT

Khám phá này đã khơi lại cuộc tranh luận về khả năng duy trì mức độ hoàn hảo của Apple - một yếu tố đã làm nên danh tiếng của công ty. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đánh giá cao những tính năng mới được giới thiệu cùng iOS 26, như giao diện "Liquid Glass" và chức năng tự động tạm dừng nhạc trên AirPods khi người dùng ngủ quên.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, phát hiện nói trên cho thấy sự chú ý tỉ mỉ của người hâm mộ đối với thương hiệu Apple, vốn nổi tiếng với thiết kế hoàn hảo và tính nhất quán về mặt thị giác.

Khám phá thêm chủ đề

