iPhone 18 sẽ có bộ nhớ RAM không thua kém mẫu Pro

Theo BGR, trong đợt ra mắt tháng 9 vừa qua, Apple phân cấp rõ ràng khi chỉ trang bị bộ nhớ RAM 8 GB cho iPhone 17 tiêu chuẩn, trong khi ba mẫu máy còn lại đều có 12 GB. Tuy nhiên, theo tờ The Bell (Hàn Quốc), sự khác biệt này sẽ bị xóa bỏ trên thế hệ iPhone 18 kế nhiệm.

iPhone 18 tiêu chuẩn được xác nhận nâng cấp lên RAM 12 GB

Báo cáo cho biết Apple đã bắt đầu hành động để đảm bảo nguồn cung cho dòng iPhone 18. Gã khổng lồ công nghệ này được cho là đã đặt hàng trước 13 triệu gói bộ nhớ LPDDR5X từ Samsung. Động thái đặt hàng sớm này (cho một sản phẩm ra mắt năm 2027) cho thấy Apple muốn 'khóa' nguồn cung, tránh áp lực cạnh tranh từ các công ty AI khác đang vét sạch bộ nhớ trên thị trường.

Đáng chú ý, Apple lựa chọn mức RAM 12 GB dù Samsung đã có sẵn các mô-đun LPDDR5X 16 GB.

iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp lên RAM 12 GB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Vì sao Apple phải 'phá lệ' nâng cấp RAM? Khả năng đằng sau cú hích RAM này chính là AI. Dù Apple Intelligence được cho là đang đi sau các đối thủ, Apple chắc chắn sẽ tăng tốc để bắt kịp.

Việc nâng cấp RAM là dấu hiệu rõ ràng nhất. Năm ngoái, toàn bộ dòng iPhone 16 đã được nâng lên 8 GB RAM để hỗ trợ các tác vụ AI cơ bản. Gần đây, ngay cả MacBook Air tiêu chuẩn cũng được nâng lên 16 GB RAM để xử lý AI. Việc iPhone 18 tiêu chuẩn có RAM 12 GB là bước đi hợp lý tiếp theo để chạy các mô hình AI phức tạp hơn ngay trên thiết bị.

Tuy nhiên, việc nâng cấp này có thể khiến người dùng phải tốn tiền nhiều hơn.

Thứ nhất, báo cáo từ The Bell lưu ý về sự mất cân bằng cung-cầu nghiêm trọng trong ngành DRAM. Nhu cầu khổng lồ về Bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho máy chủ AI đang làm căng thẳng nguồn cung, đẩy giá các loại RAM khác (gồm cả LPDDR5X) lên cao. Apple đang cố gắng tìm nguồn cung từ SK Hynix và Micron, nhưng có vẻ chỉ Samsung mới đáp ứng đủ đơn hàng cho loại RAM 1b (lớp 10 nm thế hệ 5) mà Apple yêu cầu.

Thứ hai, một báo cáo gần đây cũng chỉ ra rằng chip A20 (dành cho dòng iPhone 18) sẽ có chi phí sản xuất đắt đỏ hơn.

Chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn giá 799 USD đang là một thành công lớn của Apple. Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá, hay sẽ đẩy chi phí linh kiện đắt đỏ (cả chip và RAM) sang người tiêu dùng?